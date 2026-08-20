Πενσυλβάνια: Σύγκρουση στον αέρα αεροσκάφους με ελικόπτερο της αστυνομίας - Ένας νεκρός

Snapshot Ένα μικρό αεροπλάνο Cessna 150 συγκρούστηκε με ελικόπτερο Bell 407 της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσυλβάνια στο αεροδρόμιο Carlisle.

Ο πιλότος του Cessna σκοτώθηκε στη σύγκρουση, ενώ οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου τραυματίστηκαν αλλά δεν κινδυνεύουν.

Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτικές ασκήσεις όταν το Cessna πλησίασε από πίσω και χτύπησε το ελικόπτερο χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Το ελικόπτερο αναποδογύρισε και συνετρίβη στο έδαφος, ενώ οι πιλότοι παγιδεύτηκαν και απελευθερώθηκαν από ένα παράθυρο.

Οι αρχές FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο αστυνομικοί της Αστυνομίας της Πενσυλβάνια τραυματίστηκαν όταν ένα μικρό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο της πολιτειακής αστυνομίας ενεπλάκησαν σε σύγκρουση στον αέρα το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσαν οι αρχές.

Στη σύγκρουση στο αεροδρόμιο Carlisle στην κομητεία Cumberland ενεπλάκησαν ένα ελικόπτερο Cessna 150 και ένα ελικόπτερο Bell 407, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις νεκρός είναι ο πιλότος του Cessna, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο μοναδικός επιβάτης του.

Οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο, οι οποίοι ήταν μέλη της επίλεκτης αεροπορικής μονάδας της πολιτειακής αστυνομίας, τραυματίστηκαν αλλά δεν κινδυνεύουν.

Το ελικόπτερο, με έδρα το Χάρισμπουργκ, διεξήγαγε εκπαιδευτικές ασκήσεις ρουτίνας στο αεροδρόμιο Carlisle. Αιωρούνταν αρκετά πόδια από το έδαφος σε μια περιοχή με γρασίδι όταν ένα μικρό Cessna «πλησίασε από πίσω» και ευθυγραμμίστηκε με έναν από τους διαδρόμους κοντά σε αυτήν την περιοχή. Για άγνωστο λόγο τελευταία στιγμή έστριψε και χτύπησε το ελικόπτερο από πίσω. Οι πιλότοι σύμφωνα με την ενημέρωση δεν θα μπορούσαν καν να δουν το αεροπλάνο να τους πλησιάζει.

Το ελικόπτερο «αναποδογύρισε και συνετρίβη στο έδαφος».

Ο πιλότος του Cessna πέθανε στο σημείο. Και οι δύο πιλότοι ελικοπτέρων ήταν αρχικά παγιδευμένοι, αλλά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Αξιωματούχοι της FAA βρίσκονταν στο σημείο και ερευνητές του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών έφταναν κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να διερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης.