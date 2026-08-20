Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα του Παλαμπά Θεσπρωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:00 της Πέμπτης (20/08).

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή.