Ταϊλανδή: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Την έβαλε ζωντανή μέσα

Snapshot Η 17χρονη Ταϊλανδή Τουντσάνοκ Ντονχόμλα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στα τέλη Ιουνίου, με αιτία θανάτου την ασφυξία.

Ο 46χρονος Αυστραλός Simon Peter Carman συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο, απαγωγή ανηλίκου και απόκρυψη πτώματος, ενώ το DNA του βρέθηκε στο σώμα της κοπέλας.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα μετά από διαφωνία σχετικά με αμοιβή για σεξουαλικές υπηρεσίες.

Η νεκροψία έδειξε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της κοπέλας δεν ήταν η αιτία θανάτου και πιθανόν προκλήθηκαν μετά το θάνατο, όταν το σώμα μεταφέρθηκε στη βαλίτσα.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Simon Carman αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ανεύρεσης της σορού μίας 17χρονης Ταϊλανδής μέσα σε βαλίτσα, με ύποπτο έναν 46χρονο Αυστραλό, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς πλάνα κλειστού κυκλώματος τον δείχνουν να μαζί με τη νεαρή, και αργότερα να σέρνει τη βαλίτσα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία, παρότι έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Η γυμνή σορός της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα ανακαλύφθηκε στα τέλη Ιουνίου, μέσα σε μία βαλίτσα, κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή.

Ο Simon Peter Carman, ένας 46χρονος Αυστραλός ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, «ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα», συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες: φόνος, απόκρυψη ή μετακίνηση πτώματος, απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών και απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών με σκοπό την τέλεση άσεμνης πράξης.

Αν και ο κύριος ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ασαφείς πτυχές, κυρίως για τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιοού.

Οι αρχές δήλωσαν την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο BBC ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, η κοπέλα πέθανε από ασφυξία. «Εμφάνιζε επίσης εγκεφαλική βλάβη, αλλά αυτή δεν ήταν η αιτία του θανάτου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πατάγια, «Αυτό ενδέχεται να συνέβη μετά το θάνατό της, όταν ο κατηγορούμενος μετέφερε το πτώμα της σε μια βαλίτσα πριν το ξεφορτωθεί», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε επίσης ότι το DNA που βρέθηκε στο σώμα της έφηβης ταυτιζόταν με αυτό του Simon Carman, υποδηλώνοντας ότι «προέρχονταν πιθανώς από τη στιγμή που έβαλε το σώμα στη βαλίτσα».

Ο κατηγορούμενος αναφέρει μια διαμάχη σχετικά με την αμοιβή για σεξουαλικές υπηρεσίες και δηλώνει αθώος για τον θάνατό της.

Ο Αυστραλός αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει να πληρώσει 1.000 μπατ (26 ευρώ) στην Τουντσανόκ Ντονχόμλα για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά ότι ξέσπασε διαμάχη κατά την επιστροφή τους στο διαμέρισμά του, όταν της πρόσφερε μόνο 500 μπατ.

Η έφηβη, με το παρατσούκλι «Cake», είχε πει στον πατέρα και τη μητριά της, με τους οποίους ζούσε, ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη της και είχε μεταβεί στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο, ο Simon Carman ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου.

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