Ταϊλανδή: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Την έβαλε ζωντανή μέσα

Η γυμνή σορός της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα ανακαλύφθηκε στα τέλη Ιουνίου, μέσα σε μία βαλίτσα,  κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή - Ένας 46χρονος από την Αυστραλία έχει συλληφθεί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ταϊλανδή: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Την έβαλε ζωντανή μέσα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 17χρονη Ταϊλανδή Τουντσάνοκ Ντονχόμλα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στα τέλη Ιουνίου, με αιτία θανάτου την ασφυξία.
  • Ο 46χρονος Αυστραλός Simon Peter Carman συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο, απαγωγή ανηλίκου και απόκρυψη πτώματος, ενώ το DNA του βρέθηκε στο σώμα της κοπέλας.
  • Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα μετά από διαφωνία σχετικά με αμοιβή για σεξουαλικές υπηρεσίες.
  • Η νεκροψία έδειξε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της κοπέλας δεν ήταν η αιτία θανάτου και πιθανόν προκλήθηκαν μετά το θάνατο, όταν το σώμα μεταφέρθηκε στη βαλίτσα.
  • Εάν κριθεί ένοχος, ο Simon Carman αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου.
Snapshot powered by AI

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ανεύρεσης της σορού μίας 17χρονης Ταϊλανδής μέσα σε βαλίτσα, με ύποπτο έναν 46χρονο Αυστραλό, ο οποίος και συνελήφθη, καθώς πλάνα κλειστού κυκλώματος τον δείχνουν να μαζί με τη νεαρή, και αργότερα να σέρνει τη βαλίτσα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατός της οφείλεται σε ασφυξία, παρότι έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Η γυμνή σορός της Τουντσάνοκ Ντονχόμλα ανακαλύφθηκε στα τέλη Ιουνίου, μέσα σε μία βαλίτσα, κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή.

Ο Simon Peter Carman, ένας 46χρονος Αυστραλός ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, «ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα», συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες: φόνος, απόκρυψη ή μετακίνηση πτώματος, απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών και απαγωγή ανηλίκου ηλικίας 15 έως 18 ετών με σκοπό την τέλεση άσεμνης πράξης.

Αν και ο κύριος ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν ασαφείς πτυχές, κυρίως για τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιοού.

Οι αρχές δήλωσαν την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο BBC ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, η κοπέλα πέθανε από ασφυξία. «Εμφάνιζε επίσης εγκεφαλική βλάβη, αλλά αυτή δεν ήταν η αιτία του θανάτου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πατάγια, «Αυτό ενδέχεται να συνέβη μετά το θάνατό της, όταν ο κατηγορούμενος μετέφερε το πτώμα της σε μια βαλίτσα πριν το ξεφορτωθεί», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός της αστυνομίας αποκάλυψε επίσης ότι το DNA που βρέθηκε στο σώμα της έφηβης ταυτιζόταν με αυτό του Simon Carman, υποδηλώνοντας ότι «προέρχονταν πιθανώς από τη στιγμή που έβαλε το σώμα στη βαλίτσα».

Ο κατηγορούμενος αναφέρει μια διαμάχη σχετικά με την αμοιβή για σεξουαλικές υπηρεσίες και δηλώνει αθώος για τον θάνατό της.

Ο Αυστραλός αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας. Φέρεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει να πληρώσει 1.000 μπατ (26 ευρώ) στην Τουντσανόκ Ντονχόμλα για σεξουαλικές υπηρεσίες, αλλά ότι ξέσπασε διαμάχη κατά την επιστροφή τους στο διαμέρισμά του, όταν της πρόσφερε μόνο 500 μπατ.

Η έφηβη, με το παρατσούκλι «Cake», είχε πει στον πατέρα και τη μητριά της, με τους οποίους ζούσε, ότι ήθελε να πάει διακοπές με μια φίλη της και είχε μεταβεί στην Πατάγια στις 16 Ιουνίου.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο, ο Simon Carman ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28LIFESTYLE

Η αδιανόητη αμοιβή του Τομ Χόλαντ για το Spider–Man: Brand New Day

10:23TRAVEL

Το χωριό των πολυτέκνων που αψηφά τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα

10:21WHAT THE FACT

«Ο πόλεμος του ουίσκι»: Το μικροσκοπικό νησί που προκάλεσε την πιο πολιτισμένη διαμάχη της Ιστορίας

10:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κανένα ενδιαφέρον»: Η «σιδηρά κυρία» και αδελφή του Βορειοκορέατη Κιμ απορρίπτει την πρόταση Τραμπ

10:12LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί σε Τραμπ για οικονομικό πόλεμο: Επιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές ίσον μεγαλύτερη ήττα

10:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

09:40WHAT THE FACT

«Δεν το περιμέναμε»: Ανακαλύφθηκε μια «Mega-Γη» που αψηφά τους νόμους του Διαστήματος

09:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της φέρεται να αναζητούσε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

09:26ΕΘΝΙΚΑ

Θητεία 9 μηνών για πρώτη φορά: Ποιοι νέοι θα μπορούν να υπηρετήσουν λιγότερο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Κατζ σε Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ψύχραιμη αντίδραση: Φίδια δραπετεύουν από τον κουβά μέσα στο μετρό

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:05WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν έναν 2.000 ετών ρωμαϊκό δρόμο και ταφές της Εποχής του Χαλκού

09:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει» – Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαϊκές αγορές: Τι αλλάζει στους πάγκους – Πώς θα γίνεται η σήμανση των προϊόντων και των παραγωγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»: Τα λόγια της 41χρονης διασώστριας πριν μαχαιρωθεί θανάσιμα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Το σχέδιο Ερντογάν για «φινλανδοποίηση» της Ελλάδας

07:15LIFESTYLE

Δύο Ξένοι: Ο μυθικότερος ρόλος που δεν είδαμε ποτέ - Ποιος άνδρας ηθοποιός θα υποδυόταν τη «Νινέτα»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά»

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα -Κρέατα, ζυμαρικά, γαλακτομικά, σχολικά, απορρυπαντικά - Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα

06:30Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Με «οδηγό» το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται εκπλήξεις και στη ΔΕΘ

08:21LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: Μιλά για πρώτη φορά για την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ - «Δεν έπρεπε να μιλήσω»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ