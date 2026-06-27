Ταϊλάνδη: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα της 17χρονης - Τη σκότωσε και τη μετέφερε με βαλίτσα

Ένας 46χρονος Αυστραλός είναι βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της ανήλικης, ωστόσο ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες - Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόνγκ

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ταϊλάνδη: Ανατριχιαστικά τελευταία πλάνα της 17χρονης - Τη σκότωσε και τη μετέφερε με βαλίτσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 46χρονος Αυστραλός συνελήφθη στην Ταϊλάνδη ως ύποπτος για την απαγωγή και δολοφονία 17χρονης, του σώματος της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα.
  • Το θύμα, Tunchanok Donhomla, εθεάθη τελευταία φορά με τον ύποπτο να μπαίνουν μαζί σε ξενοδοχείο στην Πατάγια, όπου βρέθηκαν σημάδια πάλης.
  • Ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ προσπαθώντας να φύγει από τη χώρα, ενώ δήλωσε αθώος για τη δολοφονία.
  • Το σώμα της έφηβης βρέθηκε γυμνό με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και αμυντικά τραύματα στο σώμα, ενώ ο ύποπτος απέδωσε τις γρατσουνιές σε επίθεση από αράχνες.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις ανακρίσεις και ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για άσεμνους σκοπούς και φόνο, με ποινές που κυμαίνονται από ισόβια έως θανατική ποινή στην Ταϊλάνδη.
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Ένας Αυστραλός συνελήφθη ως ύποπτος για την απαγωγή και τη δολοφονία ενός 17χρονου κοριτσιού του οποίου το σώμα βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα και οι κάμερες παρακολούθησης καταγράφουν την έξοδό του από το ξενοδοχείο με τη βαλίτσα.

Ο 46χρονος άνδρας από τη Βικτώρια συνελήφθη από την αστυνομία της Ταϊλάνδης το βράδυ της Παρασκευής, ενώ φέρεται να προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ.

Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως Tunchanok Donhomla, δηλώθηκε αγνοούμενο από φίλους νωρίτερα εκείνη την ημέρα πριν η αστυνομία κάνει τη φρικτή ανακάλυψη του σώματός της ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊλάνδης, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η έφηβη παρελήφθη από τον Αυστραλό από την παραλιακή οδό της Πατάγια τα ξημερώματα της Πέμπτης πριν το ζευγάρι ταξιδέψει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο άνδρας.

Πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που κυκλοφόρησαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έδειξαν το ζευγάρι να κρατιέται χέρι χέρι καθώς έμπαιναν στο ξενοδοχείο και να πήγαιναν στο δωμάτιο του άνδρα περίπου στις 3.30 π.μ.

Η αστυνομία είπε ότι κανείς άλλος δεν εθεάθη να μπαίνει στο δωμάτιο μετά από αυτούς.

«Υπήρχαν σημάδια πάλης μέσα», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της πόλης της Πατάγια, σύμφωνα με το Viral Press.

Τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα πλάνα παρακολούθησης αργότερα φέρεται να κατέγραψαν τον Αυστραλό να φεύγει μόνος του από το ξενοδοχείο ενώ μετέφερε μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσθετα πλάνα τον έδειχναν να απομακρύνεται με μια μοτοσικλέτα με τις αποσκευές δεμένες στο πίσω μέρος», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι οι φίλοι του θύματος ανέφεραν την εξαφάνισή της περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής.

Είπε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον Αυστραλό στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπανγκόκ περίπου δύο ώρες αργότερα πριν τον συνοδεύσει πίσω στην Πατάγια για ανάκριση.

«Αργότερα εκείνο το βράδυ, οι ερευνητές βρήκαν το σώμα του κοριτσιού διπλωμένο μέσα σε μια μαύρη βαλίτσα εγκαταλελειμμένη δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές, περίπου 10 λεπτά από το ξενοδοχείο».

Η αστυνομία είπε ότι το θύμα βρέθηκε γυμνό και είχε υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο.

Οι αρχές είπαν ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα τατουάζ ταίριαζαν με αυτά της νεαρής που εθεάθη να μπαίνει στο ξενοδοχείο με τον ύποπτο.

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Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ο Αυστραλός φέρεται να αρνήθηκε ότι σκότωσε την έφηβη.

Ερωτηθείς για γρατσουνιές στο λαιμό και το σώμα του, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν από αράχνες.

Ωστόσο, οι ερευνητές είπαν ότι τα τραύματα φαινόταν να συνάδουν με αμυντικά τραύματα που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια πάλης.

Η αστυνομία κατηγόρησε αρχικά τον Αυστραλό ότι πήρε ανήλικο για άσεμνους σκοπούς και συνεχίζει να τον ανακρίνει ως ύποπτο για φόνο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο άνδρας έχει δηλώσει αθώος και δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα για φόνο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ταϊλάνδης, η καταδίκη για φόνο επισύρει ποινές που κυμαίνονται από ισόβια κάθειρξη έως θανατική ποινή.

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