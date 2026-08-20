Πανετιέρ: Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της φέρεται να αναζητούσε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Snapshot Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, η Χέιντεν Πανετιέρ φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες με τον εθισμό της και προσπάθησε να παραγγείλει υποξείδιο του αζώτου σε ξενοδοχείο στο Νάσβιλ, σύμφωνα με πηγές.

Η εκπρόσωπός της διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες για την παραγγελία αλκοόλ και ναρκωτικών, αναφέροντας ότι η ηθοποιός κοιμήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής της στο Νάσβιλ και είχε ιδιωτική ασφάλεια.

Η Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τον εθισμό και την ανάγκη να κάνει νέα αρχή στη ζωή της, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που την οδήγησαν σε κέντρο θεραπείας το 2020.

Η ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 36 ετών από καρδιακή ανακοπή σε Airbnb στη Νότια Καρολίνα, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της χωρίς να έχουν βρει ύποπτα στοιχεία. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τους τελευταίους μήνες της ζωής της Χέιντεν Πανετιέρ έρχονται στο φως, καθώς πηγές που επικαλείται το Page Six υποστηρίζουν ότι η ηθοποιός εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες με τον εθισμό της μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της.

Η πρωταγωνίστρια του «Nashville» είχε βρεθεί τον Μάιο στην ομώνυμη πόλη για την προώθηση των απομνημονευμάτων της, «This Is Me», σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της, προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της.

Ωστόσο, πηγές που μίλησαν στο Page Six υποστηρίζουν ότι κατά την παραμονή της στο Νάσβιλ υπήρξε περιστατικό με παραγγελία αλκοόλ και «whippets», δηλαδή προϊόντα που περιέχουν υποξείδιο του αζώτου, το λεγόμενο «αέριο γέλιου», το οποίο μπορεί να εισπνευστεί για τις ψυχοδραστικές του επιδράσεις.

Οι καταγγελίες για την παραγγελία στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Page Six, η Πανετιέρ φέρεται να προσπάθησε να παραγγείλει στο ξενοδοχείο της φιάλες υποξειδίου του αζώτου, με την παραγγελία να μην φτάνει τελικά στο δωμάτιό της, καθώς φέρεται να παρενέβη η ασφάλεια του ξενοδοχείου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η ηθοποιός παρέμεινε στο Νάσβιλ μόλις για μία ημέρα και ότι φέρεται να ήταν δυσαρεστημένη από την απόφαση να μην της παραδοθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η εκπρόσωπός της διαψεύδει το περιστατικό

Τις συγκεκριμένες πληροφορίες διέψευσε κατηγορηματικά η εκπρόσωπος και φίλη της Πανετιέρ, Kasey Kitchen, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς.

«Ήταν στο Νάσβιλ για σύντομο χρονικό διάστημα και κοιμήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής της. Επίσης, είχε μαζί της ιδιωτική ασφάλεια», ανέφερε η Kitchen.

Η διάψευση έρχεται ενώ η Πανετιέρ είχε μιλήσει δημόσια εκείνη την περίοδο για την προσπάθειά της να αλλάξει σελίδα στη ζωή της.

«Ήθελε να κάνει μια νέα αρχή»

Στις 20 Μαΐου, η Πανετιέρ και η Kitchen είχαν εμφανιστεί σε προηχογραφημένη συνέντευξη στην εκπομπή «Tamron Hall Show», λίγο πριν από την επίσκεψη της ηθοποιού στο Νάσβιλ για την προώθηση του βιβλίου της.

Πηγές που γνώριζαν τη συζήτηση ανέφεραν στο Page Six ότι η Πανετιέρ ήταν επικεντρωμένη στο να «κάνει μια νέα αρχή» και ότι η Kitchen βρισκόταν στο πλευρό της, έχοντας αναπτύξει μαζί της μια στενή προσωπική σχέση πέρα από τη συνεργασία τους.

Η ίδια η Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά στην εκπομπή για τη μάχη της με τον εθισμό, αποκαλύπτοντας ότι είχε έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με χάπια σε ηλικία μόλις 16 ετών, λίγο πριν από μια εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Η εξομολόγηση για την υγεία της

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η ηθοποιός είχε αναφερθεί και στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που την οδήγησε σε κέντρο θεραπείας το 2020.

Όπως είχε περιγράψει, κάποια στιγμή παρατήρησε ότι τα μάτια της είχαν κιτρινίσει και ότι δεν αναγνώριζε πλέον το σώμα της. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν αποκάλυψαν σοβαρά προβλήματα στην υγεία της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι ο γιατρός της την είχε προειδοποιήσει πως, αν δεν σταματούσε άμεσα, θα μπορούσε να χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος.

Όταν η παρουσιάστρια της επισήμανε ότι τότε ήταν μόλις 30 ετών και ότι κινδύνευε να μην φτάσει τα 35, η Πανετιέρ απάντησε ότι η προειδοποίηση αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να αλλάξει πορεία.

«Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στον εαυτό μου», είχε πει, προσθέτοντας ότι, αν δεν μπορούσε να το κάνει για τον εαυτό της, θα το έκανε για το παιδί της.

Ο θάνατός της και η έρευνα

Η Χέιντεν Πανετιέρ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (16/8), σε ηλικία 36 ετών, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής σε Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός βρισκόταν εκεί μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον και τον αδελφό του, Ζακ.

Το TMZ ανέφερε ότι ο Ζακ ήταν εκείνος που την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της σε μία καρέκλα, ενώ ο Μπράιαν φέρεται να κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της. Η προκαταρκτική έρευνα, πάντως, δεν είχε δείξει αρχικά «ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες».

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