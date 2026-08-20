Παναθηναϊκός: «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει» – Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο

Ο Κέντρικ Ναν έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη, δείχνοντας πως παραμένει αποφασισμένος να επιστρέψει στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Λίγη ώρα μετά την επέμβαση, ο Ναν δημοσίευσε φωτογραφίες από τις ατομικές προπονήσεις που είχε πραγματοποιήσει, γράφοντας κι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού.

«Η μηχανή χρειάστηκε κάποιες αναβαθμίσεις… Μία καλύτερη έκδοση φορτώνει. Το σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει», έγραψε ο Αμερικανός «αστέρας».

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