Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Έρχονται εκπλήξεις στη ΔΕΘ

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα

Δημήτρης Κοτταρίδης

Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Έρχονται εκπλήξεις στη ΔΕΘ
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
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Με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα επιστρέφει και πάλι η κανονικότητα μετά από τις ολιγοήμερες διακοπές στην κυβέρνηση και το Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει την Κυριακή το βράδυ από την Κρήτη ενώ αρκετοί είναι οι Υπουργοί που ήδη αυτή την εβδομάδα την πέρασαν στο γραφείο τους.

Βασικό θέμα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι όπως με ενημέρωσε η γάτα το Ταμείο Ανάκαμψης και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και οι οποίες πρέπει να κλείσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Γενικά πάντως αυτό που λένε από το Μαξίμου είναι πως όλα πήγαν καλά και με βάση τον σχεδιασμό που υπήρξε από το 2022 και πως στο τέλος θα υπάρξει ένα θετικό αποτύπωμα.

Με απλά λόγια, όπως μου εξήγησε η γάτα, δεν χάσαμε λεφτά και δεν βάλαμε από την τσέπη μας λεφτά οπότε όλα καλά. Το επόμενο διάστημα μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και μία σχετική παρουσίαση για το πως πήγαν τα πράγματα.

Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε πως όλα θα κινηθούν σε ρυθμούς ΔΕΘ. Στις 27 Αυγούστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Θανάση Κοντογεώργη θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη όπου και θα συναντηθούν με παραγωγικούς φορείς ενώ ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει και τον σχεδιασμό του για την ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Την επομένη μάλιστα θα επισκεφθούν τη Φλώρινα και την Κοζάνη.

Στα σκαριά βρίσκεται, μαθαίνω, και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ όπου και θα παρουσιάσει και τους στόχους του για την επόμενη τετραετία. Οσον αφορά τις παροχές που θα ανακοινωθούν, η γάτα με ενημέρωσε, πως θα υπάρξουν και δύο τρεις εκπλήξεις που θα προκαλέσουν αίσθηση. Κατά τα άλλα αναμένεται να δοθεί έμφαση στη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών και στην προστασία των συνταξιούχων και της μικρομεσαίας τάξης. Μάλιστα όσον αφορά τους συνταξιούχους κάποιες από τις παροχές αναμένεται να μονιμοποιηθούν.

Τώρα αν όλα αυτά είναι ικανά να αλλάξουν ριζικά το πολιτικό σκηνικό και να …εκτοξεύσουν τη ΝΔ είναι κάτι που δεν γνωρίζω, στο Μαξίμου πάντως εκτιμούν πως η συνολική παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και το όραμα του για την επόμενη τετραετία θα είναι καταλυτική.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα και κυρίως μετά τη ΔΕΘ έτσι ώστε να καταγραφεί και το αποτύπωμα των μέτρων στην κοινωνία. Όσον αφορά τα περί ανασχηματισμού που γράφονται η γάτα μου λέει πως δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος έχει δώσει εντολή για να αναζητηθούν νέα και φρέσκα πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια στις επερχόμενες εκλογές.

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