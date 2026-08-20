«Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα -Κρέατα, ζυμαρικά, γαλακτομικά, σχολικά

Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

«Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα -Κρέατα, ζυμαρικά, γαλακτομικά, σχολικά
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  • Η συμφωνία της κυβέρνησης με σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και πολυεθνικές για μείωση τιμών βασικών προϊόντων ξεκινά στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.
  • Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει περίπου 1.100 κωδικούς, με εκτιμώμενες προσθήκες έως και 300 επιπλέον κωδικών.
  • Οι μειώσεις τιμών έχουν συμφωνηθεί μεσοσταθμικά στο 7%, με τους προμηθευτές να προσφέρουν περίπου 5% και τα σούπερ μάρκετ επιπλέον 1,5%-2%.
  • Στη λίστα περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη.
  • Περίπου 60 προμηθευτές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, με αναμενόμενες νέες προσθήκες.
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Σε εξέλιξη βρίκεται η συμφωνία της κυβέρνησης με σούπερ μάρκετ, βιομηχανίες και πολυεθνικές για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Περίπου δέκα ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%.

Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται, δηλαδή, για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Θεοδωρικάκος για πληθωρισμό στα τρόφιμα: «Δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης τιμών»

«Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης του κόστους ζωής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν την αρνητική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων τον Ιούλιο στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι -0,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, και -2,3%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και -0,2%. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος σε μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.

Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, για να λειτουργεί η αγορά με πιο δίκαιο, ανταγωνιστικό τρόπο.

Άλλωστε, η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι συνολική, καθώς περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της φορολογίας -ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους- και τη συνεχή προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα του κόστους ζωής δεν λύνονται ούτε με συνθήματα, ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με επιμονή την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας».

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