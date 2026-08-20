Ψύχραιμη αντίδραση: Φίδια δραπετεύουν από τον κουβά μέσα στο μετρό

Μία ανατριχιαστική τροπή πήρε μία συνηθισμένη διαδρομή σε ένα μετρό της Κίνας, όταν από έναν κουβά ξεπήδησαν φίδια... όχι ένα, ούτε δύο, αλλά αρκετά για να κατακλύσουν το βαγόνι, προκαλώντας σοκ στους επιβάτες.

Ενώ αρκετοί επιβάτες έτρεξαν να ξεφύγουν από το φόβο τους, άλλοι αντέδρασαν με εκπληκτική ψυχραιμία για να βοηθήσουν στη σύλληψη των ερπετών πριν παρέμβουν οι υπάλληλοι του μετρό.

Το βίντεο που έγινε viral προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να επαινούν την ψυχραιμία των επιβατών, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τον τρόπο μεταφοράς των ερπετών.