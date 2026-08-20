Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν έναν 2.000 ετών ρωμαϊκό δρόμο και ταφές της Εποχής του Χαλκού

Μια συμμορία δολοφόνησε έναν έφηβο και αφαίρεσε τους όρχεις του, επειδή πίστευε ότι άξιζαν 100.000 λίρες, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι δράστες φέρεται να παρακινήθηκαν από ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προωθούσε τον ψευδή ισχυρισμό ότι οι ανθρώπινοι όρχεις έχουν τεράστια χρηματική αξία.

Παράλληλα, αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν εργασίες ενόψει της κατασκευής του νέου τμήματος της A8 Albaufstieg, κοντά στο Ντράκενσταϊν της Βάδης-Βυρτεμβέργης, έφεραν στο φως περίπου 90 μέτρα ρωμαϊκού δρόμου, ο οποίος διασχίζει σχεδόν κάθετα τη ζώνη όπου πρόκειται να κατασκευαστεί ο αυτοκινητόδρομος.

Ο δρόμος αποτελούσε τμήμα της Alblimes Road, μιας αρχαίας οδικής αρτηρίας που συνέδεε το Ρότβαϊλ με το Χάιντενχαϊμ αν ντερ Μπρεντς, διασχίζοντας το οροπέδιο της Σουηβικής Άλπης.

Οι ανασκαφές ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ερευνών που απαιτούνται πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μέχρι το καλοκαίρι του 2026, οι αρχαιολόγοι είχαν αποκαλύψει τον δρόμο, καθώς και τάφους, ίχνη κτισμάτων, νομίσματα και άλλα αντικείμενα που μαρτυρούν διαφορετικές περιόδους ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή.

Ο Ρενέ Βόλενβεμπερ από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων της Βάδης-Βυρτεμβέργης δήλωσε για την ανακάλυψη: «Τα ευρήματα ρίχνουν φως στις απαρχές, τη σημασία και τη χρήση ενός από τους αρχαιότερους δρόμους της Βάδης-Βυρτεμβέργης».

Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμο πέντε μέτρων στη Σουηβική Άλπη

Ο δρόμος που έχει διασωθεί έχει πλάτος περίπου πέντε μέτρα. Το ανώτερο στρώμα του έχει χαθεί, όμως η βάση του παραμένει ορατή. Οι Ρωμαίοι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν λευκό Ιουρασικό ασβεστόλιθο, που προερχόταν από τα αποσαθρωμένα πετρώματα της Σουηβικής Άλπης, για να δημιουργήσουν τη σταθερή υποδομή του δρόμου.

Ο δρόμος πιθανότατα κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Βεσπασιανού, τον 1ο αιώνα μ.Χ. Συνέδεε ρωμαϊκά οχυρά και οικισμούς σε ολόκληρο το οροπέδιο και αποτελούσε τμήμα των υποδομών της ρωμαϊκής επαρχίας Άνω Γερμανίας (Germania Superior).

Η ίδια η γεωγραφία της Σουηβικής Άλπης επηρέασε τη χάραξη της διαδρομής. Ο φυσικός διάδρομος εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 χιλιομέτρων και πλάτος 45 χιλιομέτρων, από τους καταρράκτες του Ρήνου κοντά στο Σαφχάουζεν μέχρι την περιοχή του Νέρντλινγκερ Ρις.

Ρωμαϊκές θέσεις στα σύνορα, μεταξύ των οποίων το Ούρσπρινγκ και το Ντόνστετεν, συνδέονταν μέσω του ίδιου οδικού δικτύου.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η διαδρομή Alblimes διέσχιζε μια συνοριακή περιοχή ανάμεσα στα εδάφη που ελέγχονταν από τους Ρωμαίους και τη μη κατακτημένη Γερμανία. Από τον δρόμο περνούσαν στρατιώτες, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν μεταφορές αγαθών και οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των οχυρών και των οικισμών του οροπεδίου.

Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων της Βάδης-Βυρτεμβέργης χαρακτηρίζει την Alblimes Road έναν από τους αρχαιότερους γνωστούς δρόμους της περιοχής. Αρχαιολογικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα είχαν ήδη αποκαλύψει στοιχεία για το ευρύτερο δίκτυο δρόμων και οχυρών. Η νέα ανασκαφή στην A8 έφερε πλέον στο φως ένα ακόμη σημαντικό τμήμα του.

Ταφές της Εποχής του Χαλκού κάτω από τον ρωμαϊκό δρόμο

Ο ρωμαϊκός δρόμος δεν ήταν το αρχαιότερο ίχνος ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή.

Σε σημείο εν μέρει κάτω από τον δρόμο, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεφροδόχο ταφής της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Εντόπισαν επίσης μια χάλκινη περόνη με κυλινδρική κεφαλή από την ίδια περίοδο, η οποία φαίνεται ότι μετακινήθηκε όταν οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν αργότερα τον δρόμο πάνω από την παλαιότερη περιοχή ταφών.

Σε άλλα σημεία της ανασκαφής, τάφοι, ίχνη κατοικιών και αντικείμενα που χρονολογούνται κυρίως στην Εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου υποδεικνύουν την ύπαρξη κελτικού οικισμού κοντά στο Ντράκενσταϊν, πριν από την κατασκευή του ρωμαϊκού δρόμου.

Η διαδοχή αυτή παραμένει ορατή στο έδαφος: οι Ρωμαίοι μηχανικοί χάραξαν τον δρόμο τους μέσα από ένα τοπίο που είχε ήδη κατοικηθεί και χρησιμοποιηθεί για πολλές γενιές.

Ο Ρενέ Βόλενβεμπερ δήλωσε αργότερα στη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση SWR ότι η περιοχή αποτελούσε γη που καλλιεργούνταν και χρησιμοποιούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναφερόμενος στη σημασία της καταγραφής των ευρημάτων, τόνισε ότι οι κάτοικοι της Σουηβικής Άλπης «αξίζουν να μάθουν για την πολιτιστική τους ιστορία».

Ανάμεσα στα αρχαιότερα ευρήματα βρέθηκαν και ρωμαϊκά αντικείμενα. Μεταξύ αυτών είναι ένα χάλκινο δουπόνδιο, νόμισμα αξίας μισού σηστερτίου, που φέρει αχνή απεικόνιση αυτοκράτορα, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο Δομιτιανός.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης σιδερένια καρφιά από τα υποδήματα Ρωμαίων στρατιωτών.

Εξειδικευμένες αρχαιολογικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι ArchaeoBW και fodilus, πραγματοποιούν τις ανασκαφές υπό την επίβλεψη της κρατικής υπηρεσίας προστασίας μνημείων. Τις εργασίες ανέθεσε ο κλάδος Νοτιοδυτικής Γερμανίας της Autobahn GmbH, πριν από την επέκταση των κατασκευαστικών εργασιών στην περιοχή.

Η ανασκαφή φτάνει σε πιθανό ρωμαϊκό σταθμό

Μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι έχουν ερευνήσει περίπου 4,6 εκτάρια, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής έκτασης που προβλέπεται να ανασκαφεί.

Στην υπόλοιπη περιοχή υπάρχουν ενδείξεις για έναν πιθανό ρωμαϊκό σταθμό κατά μήκος της Alblimes Road. Τέτοιοι σταθμοί εξυπηρετούσαν τους ταξιδιώτες και μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για την αλλαγή αλόγων ή την επισκευή οχημάτων. Την εποχή της σχετικής αναφοράς του SWR, οι αρχαιολόγοι δεν είχαν ακόμη επιβεβαιώσει με βεβαιότητα την ύπαρξη του σταθμού.

Οι εργασίες κοντά στο Ντράκενσταϊν αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος του 2026. Η κατασκευή της σήραγγας του Ντράκενσταϊν, η οποία αποτελεί τμήμα του νέου τμήματος της A8 Albaufstieg, έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027.