Δύο Ξένοι: Ο μυθικότερος ρόλος που δεν είδαμε ποτέ - Ποιος άνδρας ηθοποιός θα υποδυόταν τη «Νινέτα»

Snapshot Η Νινέτα κολλητή φίλη της «κυρίας Ντένης», ήταν χαρακτήρας που αναφερόταν στους «Δύο Ξένους» αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε στην οθόνη.

Οι δημιουργοί της σειράς είχαν σχεδιάσει έναν τρίτο κύκλο, όπου η Νινέτα θα αποκτούσε σάρκα και οστά.

Ο ρόλος της Νινέτας προοριζόταν για τον άνδρα ηθοποιό Σωτήρη Μουστάκα, που είχε συμφωνήσει να τον υποδυθεί.

Ο τρίτος κύκλος δεν γυρίστηκε ποτέ και η σειρά ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεύτερης σεζόν.

Η Νινέτα παρέμεινε ένας μυθικός χαρακτήρας που δεν είδαμε ποτέ, με την επιλογή του Μουστάκα να θεωρείται ανατρεπτική. Snapshot powered by AI

πορεί η Νινέτα να μην εμφανίστηκε ποτέ στις οθόνες μας, ωστόσο το όνομά της έχει συνδεθεί άρρηκτα με τους «Δύο Ξένους» και ιδιαίτερα με τη θρυλική Ντένη Μαρκορά, την οποία υποδύθηκε μοναδικά η Ντίνα Κώνστα.

Η κολλητή φίλη της «κυρίας Ντένης» αποτελούσε έναν από τους χαρακτήρες που αναφέρονταν συχνά στη σειρά, χωρίς όμως οι τηλεθεατές να έχουν ποτέ την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά. Και η εξήγηση βρίσκεται στον τρίτο κύκλο της σειράς, ο οποίος τελικά δεν γυρίστηκε ποτέ.

Οι δημιουργοί των «Δύο Ξένων», Αλέξανδρος Ρήγας και Δημήτρης Αποστόλου, είχαν σχεδιάσει την επιστροφή της σειράς με έναν τρίτο κύκλο και, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, είχαν αποφασίσει να δώσουν επιτέλους «σάρκα και οστά» στη Νινέτα.

Η μεγάλη ανατροπή με τη Νινέτα

Και εδώ βρίσκεται η λεπτομέρεια που προκαλεί έκπληξη ακόμη και σήμερα.

Η Νινέτα δεν είχε σχεδιαστεί να είναι γυναίκα. Για τον ρόλο είχε επιλεγεί ένας άνδρας ηθοποιός και συγκεκριμένα ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας.

Ο σπουδαίος ηθοποιός είχε μάλιστα συζητήσει με τους δύο δημιουργούς και είχε συμφωνήσει να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, σε μία επιλογή που θα έδινε ακόμη μία ανατρεπτική διάσταση στη σειρά.

Ο τρίτος κύκλος είχε γραφτεί, όμως τελικά δεν πήρε ποτέ τον δρόμο για τα γυρίσματα. Οι Ρήγας και Αποστόλου αποφάσισαν να ολοκληρώσουν την ιστορία στο τέλος της δεύτερης σεζόν, αφήνοντας τη Μαρίνα Κουντουράτου και τον Κωνσταντίνο Μαρκορά μαζί και ερωτευμένους.

Έτσι, η Νινέτα παρέμεινε για πάντα ένας χαρακτήρας που όλοι γνώριζαν… χωρίς κανείς να έχει δει ποτέ.

Αν είχε τελικά γυριστεί ο τρίτος κύκλος, η παρουσία του Σωτήρη Μουστάκα στον ρόλο της Νινέτας θα αποτελούσε αναμφισβήτητα μία από τις πιο απρόβλεπτες και χαρακτηριστικές επιλογές της σειράς.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»