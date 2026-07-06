Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του «Greek Freak» στους Μπακς

«Όπου και να είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι για πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου», ανέφερε ο Έλληνας σταρ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του «Greek Freak» στους Μπακς
FR59249 AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στους Χιτ από την επόμενη σεζόν του ΝΒΑ, ενώ αποχαιρετά τους Μπακς μετά από 13 χρόνια.
  • Στο συγκινητικό βίντεο αποχαιρετισμού, ευχαρίστησε τον οργανισμό των Μπακς και την πολιτεία του Ουισκόνσιν για τις στιγμές που έζησε μαζί τους.
  • Τόνισε ότι το Μιλγουόκι θα παραμείνει για πάντα η πόλη του, η ομάδα του και η οικογένειά του, καθώς εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά του και ζει η οικογένειά του.
  • Υπογράμμισε τη σημασία που είχε για εκείνον το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τους Μπακς και τη σύνδεσή του με τους φιλάθλους και την πόλη.
  • Περιέγραψε τους κατοίκους του Μιλγουόκι ως ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά και εκτίμησε ότι προσπάθησε να τους εκπροσωπήσει και να είναι σαν αυτούς.
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Κάτοικος Μαϊάμι θα είναι και επίσημα από την επόμενη σεζόν του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς θα αγωνιστεί για την ομάδα των Χιτ.

Ωστόσο, ο «Greek Freak», φαίνεται πως δεν ξέχασε την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του και να λάμψει στο ΝΒΑ. Με ένα βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του θέλησε να ευχαριστήσει τόσο τον οργανισμό, όσο και ολόκληρη την πολιτεία, για τις στιγμές που έζησαν μαζί για 13 ολόκληρα χρόνια.

Ο «Greek Freak» πήγε παιδί στους Μπακς και φεύγει ως ο απόλυτος σταρ και ένας από τους κορυφαίους - αν όχι ο κορυφαίος - παίκτης στο ΝΒΑ.

Στο δίλεπτο βίντεο που πόσταρε κατάφερε χωρέσει συναισθήματα ετών, ενώ ο ίδιος είναι εμφανώς συγκινημένος όσο αφηγείται τα όσα έζησε μαζί με τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του.

Aναλυτικά τα όσα ανέφερε ο 31χρονος άσος:

«Πόλη του Μιλγουόκι και Πολιτεία του Ουισκόνσιν, θέλω να θυμάσαι αυτό, από εμένα. Μην ανησυχείς για το μπάσκετ, μην ανησυχείς για το πρωτάθλημα, τις νίκες ή τις ήττες. Προσπαθώ να είμαι σαν αυτούς. Πιστεύω ότι είναι… blue collar (σ.σ. εργάτες). Άνθρωποι που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε μέρα και βγάζουν χρήματα απλά για να παρακολουθήσουν τους Μιλγουόκι Μπακς.

Για να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να είναι ένα μέλος από εμάς. Ελπίζω πως ήμουν ικανός να τους εκπροσωπήσω όσο καλύτερα μπορούσα και να ήμουν σαν αυτούς. Έκανα όλη τη βρώμικη δουλειά, σαν αυτούς.

Ελπίζω το ότι έφερα το πρωτάθλημα στην πόλη σήμαινε κάτι για αυτούς , επειδή σήμαινε τόσα πολλά για εμένα. Θέλω να το ακούσετε από το στόμα μου. Η πόλη του Μιλγουόκι θα είναι για πάντα στην καρδιά μου!

Είναι το σπίτι μου και ένα μέρος, όπου γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και να είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι για πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».

https://www.instagram.com/reel/DadV6j2s6Qk/
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