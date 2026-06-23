Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Το αμύθητο ποσό που θα λαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το trade του στους Μαϊάμι Χιτ - Η επιλογή του για επέκταση συμβολαίου 

Δημήτρης Δρίζος

Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ
Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) dribbles the ball during the first half of Game 4 in a first-round NBA basketball playoff series against the Miami Heat, Monday, April 24, 2023, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)
AP
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας, θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους αφού ολοκληρώθηκε το trade του «Greek Freak» στους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια.

Ο Αντετοκούνμπο θα αμοίβεται ηγεμονικά και στους Χιτ. Μάλιστα σύμφωνα με το ΕSPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιο του. Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456,566 δολάρια όπως ήταν η συμφωνία από τους Μπακς. Για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option $62,786,682. Δηλαδή είναι στο χέρι του Γιάννη να την ενεργοποιήσει.

Ο θρύλος των Μπακς έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Χιτ, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων.

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