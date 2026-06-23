Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

Τέλος εποχής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς μετά από 13 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας, θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους αφού ολοκληρώθηκε το trade του «Greek Freak» στους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Σαμ Σαράνια.

Ο Αντετοκούνμπο θα αμοίβεται ηγεμονικά και στους Χιτ. Μάλιστα σύμφωνα με το ΕSPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιο του. Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456,566 δολάρια όπως ήταν η συμφωνία από τους Μπακς. Για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option $62,786,682. Δηλαδή είναι στο χέρι του Γιάννη να την ενεργοποιήσει.

Ο θρύλος των Μπακς έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Χιτ, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων.

Giannis Antetokounmpo will be eligible starting on January 6 to sign an extension for:



4 years/$275M if he opts-out



3 years/$214M if he opts-in



The opt-in is slightly more lucrative — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 23, 2026

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