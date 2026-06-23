Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετακομίζει στους Μαϊάμι Χιτ στην κορυφαία ανταλλαγή του καλοκαιριού στο ΝΒΑ

Δημήτρης Δρίζος

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Ο Γιάννης Αντοκούνμπο μετακινείται στους Μαϊάμι Χιτ μέσω της μεγαλύτερης ανταλλαγής του καλοκαιριού στο ΝΒΑ.
  • Οι Μιλγουόκι Μπακς έλαβαν τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και τέσσερις επιλογές στο ντραφτ ως αντάλλαγμα.
  • Μαζί με τον Αντετοκούνμπο, οι Μαϊάμι Χιτ ενισχύονται και με τον Μπόμπι Πόρτις.
  • Οι Μπακς προτίμησαν την πρόταση των Χιτ έναντι αυτής των Μπόστον Σέλτικς βασιζόμενοι στο συνολικό πακέτο παικτών και επιλογών.
  • Η ανταλλαγή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τη δυναμική της Ανατολικής Περιφέρειας και τις ισορροπίες στο ΝΒΑ.
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, καθώς ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη ανταλλαγή της φετινής θερινής περιόδου στο ΝΒΑ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν να παραχωρήσουν τον Greek Freak, όπως αναφέρει το Athletic των New York Times, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα πολλούς παίκτες και σημαντικές επιλογές στο ντραφτ, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή για το franchise.

Συγκεκριμένα, οι Μπακς απέκτησαν τους Τάιλερ Χίρο, Κελ’ελ Γουέρ και Χάιμε Γιάκεθ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο ντραφτ, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η 13η θέση του φετινού ντραφτ, και μια επιλογή δεύτερου γύρου. Παράλληλα, στο Μαϊάμι μαζί με τον Αντετοκούνμπο θα μεταβεί και ο Μπόμπι Πόρτις, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ των Χιτ.

Η συμφωνία προς το παρόν δεν περιλαμβάνει τρίτη ομάδα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθούν επιπλέον ανταλλαγές ή παίκτες μέχρι την επίσημη ανακοίνωση, που μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 6 Ιουλίου.

Σημαντικό ενδιαφέρον για τον 31χρονο σταρ επέδειξαν και οι Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι προσέφεραν τον Τζέιλεν Μπράουν μαζί με δύο επιλογές πρώτου γύρου, προσπαθώντας να πείσουν τους Μπακς να ολοκληρώσουν την ανταλλαγή μαζί τους.

Ωστόσο, η διοίκηση του Μιλγουόκι επέλεξε την πρόταση των Χιτ, εκτιμώντας περισσότερο το συνολικό «πακέτο» των παικτών και των μελλοντικών επιλογών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που είχε επιλεγεί από τους Μπακς το 2013 στο νούμερο 13 του ντραφτ, άλλαξε την πορεία του συλλόγου, οδηγώντας τον στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος μετά από 50 χρόνια το 2021.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Μπακς, που πλέον θα βασιστούν σε νέα ταλέντα και επιλογές για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Από την πλευρά τους, οι Μαϊάμι Χιτ αποκτούν έναν από τους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου μπάσκετ, με στόχο να ενισχύσουν τις πιθανότητες τους για πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια.

Η ανταλλαγή αυτή είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική της Ανατολικής Περιφέρειας και να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο ΝΒΑ.

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