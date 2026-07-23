Φύτευε δέντρα επί 40 χρόνια σε μια άγονη αμμουδιά:Τώρα είναι ένα ατελείωτο δάσος και καταφύγιο ζώων

Υπάρχουν έργα που φαίνονται αδύνατον να πραγματοποιηθούν μέχρι κάποιος να αποδείξει το αντίθετο. Αυτό ακριβώς συνέβη στο νησί Ματζούλι, στην ινδική πολιτεία Ασάμ, όπου ένας άνδρας αφιέρωσε περισσότερα από 40 χρόνια φυτεύοντας δέντρα σε μια αμμώδη έκταση που είχε υποβαθμιστεί από τη διάβρωση.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή χειρονομία για το περιβάλλον κατέληξε να μετατραπεί σε ένα τεράστιο δάσος που σήμερα φιλοξενεί πολυπληθή είδη ζώων.



Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta