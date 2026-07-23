Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Δυτική Όχθη - «Εξουδετερώθηκε» ο δράστης

«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε», αναφέρει ο στρατός

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Δυτική Όχθη - «Εξουδετερώθηκε» ο δράστης
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για επίθεση με μαχαίρι κοντά στον οικισμό Γκανίμ της Δυτικής Όχθης, ο οποίος είχε εκκενωθεί στο παρελθόν, κοντά στη Τζενίν.

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«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι εξετάζονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

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