Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι στην Δυτική Όχθη - «Εξουδετερώθηκε» ο δράστης
«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε», αναφέρει ο στρατός
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Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι ανταποκρίνεται σε αναφορές για επίθεση με μαχαίρι κοντά στον οικισμό Γκανίμ της Δυτικής Όχθης, ο οποίος είχε εκκενωθεί στο παρελθόν, κοντά στη Τζενίν.
«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε», αναφέρει ο στρατός, προσθέτοντας ότι εξετάζονται περαιτέρω λεπτομέρειες.
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