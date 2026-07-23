Ελεφαντίνα έκλεψε τσουγκράνα αγρότη για να ξυστεί - Βίντεο
Μία γλυκύτατη ελεφαντίνα χάρισε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στην Ταϊλάνδη, καθώς άρπαξε μία τσουγκράνα από ανυποψίαστο αγρότη για να ξυστεί στα μέρη που δεν έφτανε
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Ένα απίστευτα τρυφερό στιγμιότυπο κάνει τον γύρο του διαδικτύου εκτυλίχθηκε στην Ταϊλάνδη, με πρωταγωνίστρια μια ελεφαντίνα ονόματι Khamphong.
Το συμπαθητικό θηλαστικό, ταλαιπωρημένο από μια έντονη φαγούρα σε σημεία που δεν μπορούσε να φτάσει, επιστράτευσε την εφευρετικότητά του και αποφάσισε να γίνει «κλέφτρα» για λίγα λεπτά, προκαλώντας το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να καταγράψουν τη σκηνή με τα κινητά τους.
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