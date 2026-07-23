Ο Τζεφ Μπέζος στην πόρτα της Λίβερπουλ: Το mega deal των $6 δισ. και το ποσοστό που θέλει

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος με περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξετάζει την είσοδό του στην Premier League 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Τζεφ Μπέζος στην πόρτα της Λίβερπουλ: Το mega deal των $6 δισ. και το ποσοστό που θέλει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τζεφ Μπέζος εξετάζει την απόκτηση έως και 30% των μετοχών της Λίβερπουλ σε μια συμφωνία που αποτιμά τον σύλλογο πάνω από 6 δισ. δολάρια.
  • Η επενδυτική κοινοπραξία υπό τον Αμίτ Μπάτια, με οικονομική στήριξη της οικογένειας Μίταλ, έχει ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με τη Fenway Sports Group για μειοψηφική συμμετοχή.
  • Η Fenway Sports Group επιδιώκει να διατηρήσει τη Λίβερπουλ ανταγωνιστική, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από προηγούμενες επενδύσεις κυρίως για μείωση χρέους και υποδομές.
  • Η πιθανή είσοδος του Μπέζος ενισχύει την τάση αμερικανικών επενδύσεων στην Premier League.
  • Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν οι συζητήσεις του Μπέζος θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία.
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Με τα κεφάλαια του τέταρτου πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη ενδέχεται να ενισχυθεί το μετοχικό σχήμα της Λίβερπουλ, καθώς ο Τζεφ Μπέζος διερευνά το ενδεχόμενο εισόδου στον αγγλικό σύλλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Sky News, ο ιδρυτής της Amazon έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με την κοινοπραξία επενδυτών της οποίας ηγείται ο Αμίτ Μπάτια. Ο Μπάτια, πρώην συνιδιοκτήτης της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς και γαμπρός του μεγιστάνα του χάλυβα Λάκσμι Μίταλ, έχει ξεκινήσει επίσημες συζητήσεις με τη Fenway Sports Group (FSG) για την αγορά ενός σημαντικού μειοψηφικού μεριδίου. Παρότι η τελική εμπλοκή του Αμερικανού επιχειρηματία δεν θεωρείται ακόμη βέβαιη, η παρουσία του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δημιουργεί νέα δεδομένα στον αθλητικό χάρτη.

Το προφίλ της πρότασης και οι οικονομικές αποτιμήσεις

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την απόκτηση ενός ποσοστού που μπορεί να φτάσει έως και το 30% των μετοχών της ομάδας του Μερσεϊσάιντ. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, η συγκεκριμένη συμφωνία ενδέχεται να αποτιμήσει τη Λίβερπουλ σε ποσό που ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, η πλευρά της FSG επιβεβαίωσε επίσημα το ενδιαφέρον της επενδυτικής ομάδας.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού ομίλου δήλωσε ότι μια επενδυτική κοινοπραξία, υπό τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Αμίτ Μπάτια, έχει εκφράσει επίσημα την επιθυμία της για μια στρατηγική επένδυση μειοψηφίας στον σύλλογο.

Για να προετοιμάσει το έδαφος για τη μεγάλη αυτή κίνηση, ο Αμίτ Μπάτια προχώρησε σε μια αποφασιστική απόφαση, μεταβιβάζοντας το μερίδιο που κατείχε στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς στον Ρούμπεν Γκνανάλινγκαμ.

Με αυτόν τον τρόπο έβαλε τέλος σε μια διαδρομή 18 ετών στην ομάδα του Δυτικού Λονδίνου, ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την είσοδό του στην Premier League. Η κοινοπραξία του Μπάτια χαίρει της ισχυρής οικονομικής υποστήριξης της οικογένειας Μίταλ, ενώ έχει ήδη προσλάβει εξειδικευμένους συμβούλους για να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες της πιθανής συναλλαγής.

Η τακτική της FSG και ο ρόλος του Αμερικανού μεγιστάνα

Η πιθανή είσοδος του Τζεφ Μπέζος στο αγγλικό ποδόσφαιρο αποτελεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό αντίκτυπο. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος πέρα από την Amazon δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας Blue Origin και κατέχει την εφημερίδα Washington Post, διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 257 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Πάντως, αυτή δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ο Μπέζος δείχνει ενδιαφέρον για τον χώρο της αθλητικής ιδιοκτησίας. Στο παρελθόν είχε διερευνήσει πιθανές προσφορές για τις ομάδες του NFL Σιάτλ Σίχοκς και Ουάσινγκτον Κομάντερς, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε οριστική συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Fenway Sports Group, υπό την ηγεσία του Τζον Χένρι, ο οποίος αγόρασε τη Λίβερπουλ το 2010 έναντι 300 εκατομμυρίων λιρών, επιδιώκει να διατηρήσει την ομάδα ανταγωνιστική στο ανώτατο επίπεδο. Η ενδεχόμενη συμφωνία με το σχήμα του Μπάτια αναμένεται να ακολουθήσει το παράδειγμα του 2023 με την Dynasty Equity. Τότε, η αμερικανική εταιρεία εισήλθε στον σύλλογο ως παθητικός επενδυτής με μια τοποθέτηση ύψους σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα κεφάλαια αυτά δεν διοχετεύθηκαν άμεσα στην αγορά μεταγραφών, αλλά χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη μείωση του τραπεζικού χρέους και τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών υποδομής. Καθώς περίπου οι μισοί σύλλογοι της Premier League ελέγχονται πλέον από αμερικανικά κεφάλαια, η πιθανή εμπλοκή του ιδρυτή της Amazon θα ενίσχυε περαιτέρω αυτή την τάση. Μένει πλέον να φανεί αν οι αρχικές συζητήσεις του Μπέζος με την κοινοπραξία θα μετατραπούν σε μια συγκεκριμένη και χειροπιαστή επένδυση στο Άνφιλντ.

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