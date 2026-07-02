«Για πάντα 20»: Μνημείο – σύμβολο μνήμης για τον Ντιόγκο Ζότα και τον Αντρέ Σίλβα έξω από το Άνφιλντ

Snapshot Η Λίβερπουλ δημιούργησε το μνημείο “Forever 20” στο Άνφιλντ για να τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, μετά τον χαμό τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Το γλυπτό περιλαμβάνει στοιχεία όπως ρέουσα καρδιά, τους αριθμούς 20 και 30 στις φανέλες τους και στίχους από τραγούδι που συνδέεται με τον Ζότα.

Στην κατασκευή ενσωματώθηκαν προσωπικά αντικείμενα, όπως τμήματα κασκόλ, φανελών, ένα λουλούδι σε μπρούντζο και ένα χειριστήριο PlayStation.

Το μνημείο βρίσκεται στη Λεωφόρο 97 Avenue στο Άνφιλντ, στο σημείο όπου είχε στηθεί αθόρμητος φόρος τιμής μετά το δυστύχημα της 3ης Ιουλίου 2025.

Το “Forever 20” προορίζεται να λειτουργεί ως μόνιμο σύμβολο μνήμης, αγάπης και ενότητας για τους φιλάθλους και την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Η Λίβερπουλ παρουσίασε ένα συγκινητικό μνημείο στο Άνφιλντ προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, παραμονές της πρώτης επετείου από τον τραγικό χαμό τους, σε τροχαίο δυστύχημα στην ισπανική επαρχία Θαμόρα, στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A–52, κοντά στον Δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Το μνημείο, με τίτλο Forever 20, δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη ζωή τους, τον δεσμό, την αγάπη και τον σεβασμό που τούς δείχνουν η οικογένεια, οι συμπαίκτες και φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο.

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Σχεδιασμένο από τη γλύπτρια Έμμα Ρότζερς, έχει στο κέντρο μία ρέουσα καρδιά, ως αναφορά στον εμβληματικό πανηγυρισμό του Ζότα.

Ανάλογα με τη γωνία θέασης, αποκαλύπτονται οι αριθμοί 20 και 30, που φορούσαν τα δύο αδέλφια στις φανέλες τους.

Το έργο περιλαμβάνει και στίχους από το γνωστό τραγούδι που συνδέθηκε με τον Ζότα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους της Λίβερπουλ, με κάθε γράμμα χαραγμένο στο χέρι, να ρέει πάνω στη γλυπτική φόρμα, αποτυπώνοντας την κίνηση και την κομψότητα του ποδοσφαιριστή.

Το μνημείο τοποθετήθηκε στη Λεωφόρο 97 Avenue στο Άνφιλντ, στο σημείο όπου χιλιάδες λουλούδια, κασκόλ, έργα τέχνης, κάρτες, πανό και φανέλες είχαν κατατεθεί ως αυθόρμητος φόρος τιμής μετά το δυστύχημα της 3ης Ιουλίου 2025.

Μέρος αυτών των αφιερωμάτων, όπως τμήματα κασκόλ και φανελών, έχει ενσωματωθεί με κερί στη δομή του γλυπτού. Επιπλέον αντικείμενα έχουν ενσωματωθεί στη βάση από πέτρα Granby, με χαραγμένη αφιέρωση στους δύο αδελφούς, χρησιμοποιώντας πορτογαλική πέτρα από τη γενέτειρά τους, το Γκοντομάρ.

Ακόμη, ένα λουλούδι που είχε κατατεθεί ως φόρος τιμής, αποδίδεται σε μπρούντζο, μετατρέποντας ένα εύθραυστο προσωπικό αντικείμενο μνήμης σε μόνιμη παρουσία. Στη βάση βρίσκεται, επίσης, ένα χειριστήριο PlayStation, ως αναφορά στην αγάπη του Ζότα για τα βιντεοπαιχνίδια και τη χαρακτηριστική του πόζα στους πανηγυρισμούς.

Κάθε λεπτομέρεια του έργου έχει σχεδιαστεί με προσοχή, ενώ, οι τελικές πινελιές προσδίδουν απαλές αποχρώσεις που παραπέμπουν στη σημαία της πατρίδας του Ζότα και τις ομάδες που σημάδεψαν την πορεία του.

Το Forever 20 θα λειτουργεί ως μόνιμο σύμβολο αγάπης, ενότητας και μνήμης, ένας χώρος περισυλλογής και απόδοσης τιμής για όλους.