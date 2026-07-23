ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 22 εκατομμύρια ευρώ.
Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε το στοίχημα «Ακριβές Σκορ» σε δύο αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο και κέρδισε 14.700,00€ ευρώ.
Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στο ΣΚΟΡ 4 της 4ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.741 ευρώ.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34 ∙ LIFESTYLE
Τα πρώτα τρέιλερ των εκπομπών για τη νέα σεζόν
17:17 ∙ LIFESTYLE
Η Σοφία Βεργκάρα δόκιμασε γαλακτομπούρεκο στη Μύκονο - Βίντεο
11:32 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Βάσεις 2026: Δείτε αναλυτικά όλες τις σχολές
14:01 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ: Μετωπική Καρχιμάκη - Γιαννακοπούλου για τον νόμο Πιερρακάκη
16:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Μαντούδι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:56 ∙ WHAT THE FACT