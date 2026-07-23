Το κόμμα «Νίκη» δεν θα παρευρεθεί στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό

Snapshot Το κόμμα ΝΙΚΗ και οι βουλευτές του δεν θα παραστούν στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η επέτειος συμπίπτει με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, γι’ αυτό το κόμμα επιλέγει να τιμήσει τη μνήμη του Ελληνισμού της Κύπρου με σεβασμό.

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρης Νατσιός, χαρακτήρισε αδιανόητες τις λαμπρές δεξιώσεις κατά τις ημέρες εθνικής τραγωδίας και ζήτησε εθνική περισυλλογή και μνημόσυνο αντί για πανηγύρια.

Η ΝΙΚΗ απορρίπτει τις κοινωνικές εκδηλώσεις ως τροφή για κουτσομπολιό και θεωρεί ότι αυτές δεν αρμόζουν σε ημέρες μνήμης και πένθους. Snapshot powered by AI

Απούσα και η «ΝΙΚΗ» από τη δεξίωση της Παρασκευής για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το κόμμα σήμερα, η επέτειος συμπίπτει με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η απόφαση αυτή αποτελεί σταθερή επιλογή ως ένδειξη σεβασμού στον Ελληνισμό της Κύπρου.

Το κόμμα «ΝΙΚΗ» και οι βουλευτές του δεν πρόκειται να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις που είναι «τροφή για κουτσομπολιό στις εφημερίδες», όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτρης Νατσιός, καθώς οι μέρες αυτές προορίζονται «για εθνική περισυλλογή, μνημόσυνο και έμπρακτη απόδοση τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου».

Η ανακοίνωση της «Νίκης»

Η ΝΙΚΗ δεν θα συμμετάσχει στη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Λαϊκό Κίνημα ΝΙΚΗ ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρός του, Δημήτρης Νατσιός, καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος, δεν θα παραστούν στη δεξίωση που διοργανώνεται στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθερή επιλογή αρχής και συνδέεται με τον σεβασμό απέναντι στη μνήμη του Ελληνισμού της Κύπρου, καθώς η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας συμπίπτει με τις ημέρες κατά τις οποίες η πατρίδα μας τιμά τα θύματα της τουρκικής εισβολής και της κυπριακής τραγωδίας.

Από το βήμα της Βουλής, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ χαρακτήρισε αδιανόητο να πραγματοποιούνται λαμπρές δεξιώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση πενήντα δύο ετών από τον «Αττίλα», όταν «ο Ελληνισμός εξακολουθεί να μετρά νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και μια πατρίδα υπό κατοχή».

Όπως επισήμανε, οι ημέρες αυτές δεν προσφέρονται για δημόσιες εορτές και κοσμικές εμφανίσεις, αλλά για εθνική περισυλλογή, μνημόσυνο και έμπρακτη απόδοση τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Η δήλωση του Προέδρου της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιού:

«Δεν θα πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποτέ δεν πήγαμε.

Υπηρετούμε βέβαια τη δημοκρατία με τον τρόπο ζωής μας και όχι με λόγια παχιά. Όμως δεν ξεχνάμε ότι εκείνη την ημέρα ο Ελληνισμός της Κύπρου μάτωνε και βιαζόταν από τις τουρκικές ορδές.

Λέει ένας στίχος του Ρίτσου για την Κύπρο: «Κουράγιο μικροκόρη μας που μας έγινες μάνα». Όταν η μικροκόρη, η θυγατέρα βιάζεται κτηνωδώς, η μάνα δεν γιορτάζει. Πενθεί, κλαίει και σιωπά.

Το μόνο που προσφέρει αυτή η φανταχτερή παράσταση είναι τροφή για κουτσομπολιό στις εφημερίδες. Παρελαύνουν την επόμενη ημέρα οι κυρίες με τις πανάκριβες τουαλέτες, λες και βρισκόμαστε σε πασαρέλα επίδειξης μόδας, μαζί με τα γνωστά πηγαδάκια.

Είναι ντροπή την ημέρα της τραγωδίας να συμβαίνουν αυτά. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει. Μνημόσυνο χρειάζεται και όχι γιορτές και πανηγύρια.»

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