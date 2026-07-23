Επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστες στην Ακρόπολη: Προφυλακιστέος ο 60χρονος δράστης

Στη φυλακή οδηγείται ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη, καθώς μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και της παράνομης οπλοφορίας - οπλοχρησίας, ενώ η ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισής του για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Κατά πληροφορίες, είχε ιστορικό νοσηλειών σε ψυχιατρικές κλινικές και είχε αποχωρήσει από την τελευταία μόλις τρεις ημέρες πριν από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουλίου τρία λεπτά μετά τις 8:00 στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο και μπροστά στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας κραδαίνοντας μαχαίρι απειλούσε διερχόμενους πολίτες και τουρίστες, ενώ κάποια στιγμή η κατάσταση ξέφυγε κι επιτέθηκε απρόκλητα στους δύο προαναφερθέντες Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, τραυματίζοντάς τους ελαφρά τραύματα.

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