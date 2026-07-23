Θεσσαλονίκη: Χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι του χωριού Νυμφόπετρα Βόλβης εδώ και δύο εβδομάδες

Snapshot Οι κάτοικοι του χωριού Νυμφόπετρα στον Δήμο Βόλβης παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό εδώ και δύο εβδομάδες λόγω αυξημένων τιμών φθοριούχων και ουρανίου.

Το νερό θεωρείται ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομική υγιεινή και πλύσιμο.

Το πρόβλημα προκλήθηκε από τη μειωμένη τροφοδοσία του δικτύου από τη γεώτρηση Προφήτη, που ισορροπούσε τις συγκεντρώσεις ρύπων της γεώτρησης Βαγιοχωρίου.

Η ΔΕΥΑΒ παρακολουθεί την κατάσταση και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης για βελτίωση της ποιότητας του νερού. Snapshot powered by AI

Χωρίς πόσιμο νερό παραμένουν οι κάτοικοι του χωριού Νυμφόπετρα, στον Δήμο Βόλβης Θεσσαλονίκης, εδώ και δύο εβδομάδες, καθώς εντοπίστηκαν αυξημένες τιμές φθοριούχων και ουρανίου.

Η τοπική Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ενημέρωσε τους κατοίκους ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα, μπορούν όμως να το χρησιμοποιούν για πλύσιμο. Οι περισσότεροι βέβαια επιλέγουν προσωρινά να καλύπτουν τις ανάγκες τους με εμφιαλωμένα νερά, ακόμη και για την υγιεινή τους, καθώς φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν.

Γιατί δημιουργείται το πρόβλημα

Η ΔΕΥΑΒ Βόλβης ενημερώνει πως το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού τροφοδοτείται από δύο γεωτρήσεις: τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου και τη γεώτρηση Προφήτη.Η γεώτρηση Προφήτη παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών, ενώ οι συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίστοιχα, η γεώτρηση Βαγιοχωρίου παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθοριούχων, ενώ οι συγκεντρώσεις νιτρικών είναι χαμηλές.

Μέχρι σήμερα, η ανάμειξη του νερού των δύο γεωτρήσεων είχε ως αποτέλεσμα το νερό του δικτύου να παραμένει κατάλληλο προς πόση, καθώς επιτυγχανόταν εξισορρόπηση των χαρακτηριστικών των δύο πηγών υδροδότησης. Ωστόσο, η σημαντική πτώση της στάθμης της γεώτρησης Προφήτη είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συμμετοχή της στην τροφοδοσία του δικτύου.

Κατά συνέπεια, υπερισχύει πλέον η παροχή από τη γεώτρηση Βαγιοχωρίου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται υπερβάσεις στις παραμέτρους του ουρανίου και των φθοριούχων και το νερό του δικτύου να μην πληροί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΔΕΥΑΒ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθεί την κατάσταση και εξετάζει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της καταλληλόλητας του νερου.Ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για την πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, η οποία αφορά την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθ. 5298 – 29/10/2025 πρόσκληση της με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση της ποσότητας πόσιμου νερού».

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