H δήλωση Δένδια για τις εκλογές: «Πιστεύω απολύτως τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού για το 2027»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας δηλώνει ότι πιστεύει απολύτως τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη του 2027.

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε νέα εξοπλιστικά προγράμματα που περιλαμβάνουν αντιαεροπορικό θόλο, συστήματα μη επανδρωμένων σκαφών, αστερισμό μικροδορυφόρων και νέα αεροσκάφη C-390 με συμμετοχή ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας άνω του 25%.

Το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο σε 35 μήνες και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όλα τα αποκτούμενα συστήματα θα έχουν τον πηγαίο κώδικα για εθνικό έλεγχο και δυνατότητα επέμβασης, εξαιρώντας ειδικές περιπτώσεις.

Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στα εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη δημιουργία παραγωγικής βάσης και εξαγωγών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Στις επερχόμενες εκλογές αναφέρθηκε μεταξύ άλλων κατά την σημερινή ενημέρωση στο υπουργείο Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, τα οποία ενεργοποιήθηκαν με απόφαση του ΚΥΣΕΑ ερωτήθηκε και για τον χρόνο των εκλογών.

Συγκεκριμένα απάντησε: Αυτό δεν είναι δική μου επιλογή. Παρατηρήσατε, όμως, και είμαι βέβαιος ότι δεν διαλανθάνει της έμπειρης ακοής σας, ότι δεσμεύθηκα ότι τον Σεπτέμβριο θα σας ανακοινώσω τη νέα φάση της Δομής Δυνάμεων και την εξέλιξη του Εξοπλιστικού από το ’27 και μετά. Άρα, αυτό σημαίνει ότι πιστεύω απολύτως τις διαβεβαιώσεις του επικεφαλής της Κυβέρνησης, ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του ’27. Άλλωστε, όντας υπουργός της Κυβέρνησης είναι αυτονόητο ότι δέχομαι ως ακριβείς τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.

Τι είπε για τα εξοπλιστικά

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τα λοιπά, προχώρησε σε ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών του υπουργείου σχετικά με την ενεργοποίηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Ο κ. Δένδιας, ξεκινώντας την ενημέρωση, ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Οφείλω να πω ότι την περίμενα πολύ μικρότερη λόγω του τέλους Ιουλίου. Το ΚΥΣΕΑ πήρε σήμερα την απόφαση της έγκρισης της πρότασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για μια σειρά συμβάσεων τα οποία εντάσσονται στο Μακροπρόθεσμο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα της χώρας.

Το πρώτο, το οποίο αποφασίστηκε, αφορά το Δίκτυο Βληματικής Αντιμετώπισης και Διάγνωσης Απειλών. Αυτός είναι ένας πολύπλοκος τίτλος που στην πραγματικότητα σημαίνει τον αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και αντί-drone Θόλο. Αφορά σειρά οπλικών συστημάτων που δημιουργούν επάλληλους Θόλους, πάνω από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, και το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.

Θα ήθελα να σας πω, πέραν της παρουσίασης η οποία, όπως καταλαβαίνετε λόγω του απορρήτου του αντικειμένου, περιορίζεται σε αυτά που μπορούν να λεχθούν, ότι η χώρα έχει περάσει στη νέα εποχή, σε μια νέα πραγματικότητα.

Θα μπορούσα να σας το πω με δύο σχηματικά ομάδες αρχικών. Η παλιά αντιμετώπιση, όχι μόνο της Ελλάδας, παγκοσμίως, ήταν αυτό που θυμάστε, που στην Ελλάδα μάλιστα είχε αρνητική έκφανση, το «C4I». Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στο «C5 ISRT». Το «C5» είναι πέντε «C» που είναι: Command, Control, Compute, Communicate, Cyber. Το ISR είναι: Intelligence, Reconnaissance, Surveillance και το «T», το πιο συμβολικό απ' όλα, είναι το Targeting, η στόχευση.

Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα συνολικό σύστημα, το οποίο θα προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων που υπάρχουν στη χώρα, μέχρι και τη διόπτρα στο κράνος κάθε στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα τα επεξεργάζεται, θα τα προτεραιοποιεί και από εκεί και πέρα θα προτείνει και τη δέουσα αντιμετώπιση και τη στοχοθεσία έναντι της απειλής που αντιμετωπίζει ή τυχόν θα αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας.

Νομίζω ότι είναι κατανοητό στον καθέναν πόσο τεράστια διαφορά συνιστά αυτή η νέα αντιμετώπιση που μετατρέπει τις Ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων, σε μια σύγχρονη «μηχανή» στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.

Το πρώτο λοιπόν το οποίο ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ σήμερα, είναι ο αντιαεροπορικός Θόλος. Το δεύτερο είναι ένας αριθμός συστημάτων Μη Κινητικής Αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Σκαφών. Μη Κινητικής Αντιμετώπισης σημαίνει αντιμετώπιση χωρίς εκπεμπόμενο βλήμα, αλλά με ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες.

Αυτά βεβαίως συνδυάζονται και αποτελούν τμήμα του ευρύτερου Θόλου και βεβαίως συνεργάζονται με τον αντιαεροπορικό Θόλο.

Το τρίτο πρόγραμμα το οποίο ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ, είναι η απόκτηση ενός ακόμη Συστήματος Μη Επανδρωμένων Σκαφών HERON 1, δηλαδή «κατηγορίας ΙΙΙ». Αυτά τα συστήματα θα μας δώσουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και εναέριας επιτήρησης και βεβαίως μετάδοσης δεδομένων. Σε δεύτερο χρόνο, αυτό το σύστημα θα μπορεί να φέρει όπλα.

Το τέταρτο το οποίο ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ και αποτελεί κι αυτό μια ποιοτική αλλαγή, για να μην πω ένα τεράστιο ποιοτικό άλμα για τη χώρα μας, είναι η συμμετοχή σε αστερισμό μικρών δορυφόρων, δηλαδή η εκπομπή στο διάστημα μικροδορυφόρων με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας μεγάλης ευκρίνειας, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο. Αντιλαμβάνεται νομίζω κανείς εύκολα την τεράστια σημασία που έχει να έχουμε σε παρόντα χρόνια φωτογραφίες περιοχών που έχουν εθνικό ενδιαφέρον.

Το πέμπτο πρόγραμμα είναι η αγορά δέκα επιπλέον Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Τύπου V-BAT. Η χώρα έχει ήδη, όπως ξέρετε, τέσσερα Συστήματα με V-BAT, κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Θα μας δώσουν τη δυνατότητα δικτυοκεντρικής επιτήρησης του Αιγαίου και της περιοχής του Έβρου. Επίσης, τα V-BAT, εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα της «κατηγορίας ΙΙ», θα μπορούν σε δεύτερο χρόνο να φέρουν οπλικά συστήματα.

Το έκτο πρόγραμμα είναι η απόκτηση μέσω του Οργανισμού του ΝΑΤΟ διοπτρών Νυχτερινής Παρατήρησης. Αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς εικόνας στο κέντρο επιχειρήσεων, όπως σας είπα πριν, και αποτελούν το βασικό τμήμα της Στολής του Μαχητή, την οποία ήδη σας έχουμε παρουσιάσει.

Το έβδομο πρόγραμμα αφορά τρία αεροσκάφη C-390 Millennium με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Τα αεροσκάφη είναι Embraer. Το πρώτο αεροσκάφος η χώρα θα το παραλάβει το 2027. Είναι αεριωθούμενα αεροσκάφη διπλάσιας ταχύτητας από τα μεταγωγικά που έχει τώρα η Πολεμική Αεροπορία, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο μας οδηγήσει σε αυτή την απόφαση δεν είναι αυτό, παρότι η ταχύτητά τους είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, ο χρόνος μεταφοράς στην Κύπρο ή ο αριθμός των ταξιδιών στην Κύπρο, για παράδειγμα, μπορεί να διπλασιαστεί. Είναι η δυνατότητα που έχουν αυτά τα αεροσκάφη να έχουν συγχρόνως διπλό ρόλο - δηλαδή χωρίς μετατροπή -, ως σκάφη και Μεταφοράς Προσωπικού αλλά και Ιπτάμενου Τάνκερ.

Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Rafalle και των Mirage, που σημαίνει να παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Rafalle - που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ - για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου και όχι για όσο χρόνο διαρκούν τα καύσιμα του αεροσκάφους.

Και βεβαίως μπορούν να είναι και Κινητά Νοσοκομεία και οτιδήποτε άλλο. Αλλά η πρώτη φορά που η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα αποκτήσει τόσο σύντομα Ιπτάμενο Τάνκερ, καταλαβαίνετε τι δυνατότητες μας δίνει.

Το όγδοο πρόγραμμα είναι, επίσης, μοναδικότητα και απόλυτη πρωτοτυπία, είναι τα 10 Οχήματα Ειδικών Επιχειρήσεων VICTA. Είναι Υποβρύχια Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού, δύο από αυτά θα κατασκευαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα υπόλοιπα 8 θα κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία. Τα υποβρύχια αυτά μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό κάτω από τη θάλασσα, βεβαίως έχουν και δυνατότητα να μεταφέρουν προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων στην επιφάνεια. Σε δεύτερο χρόνο, αυτά τα οχήματα θα καταστούν αυτόνομα οχήματα.

Το ένατο πρόγραμμα αφορά 4 Εξελιγμένα Ανθυποβρυχιακά Συστήματα των Φρεγατών ΜΕΚΟ. Αποτελούν αναβάθμιση των δυνατοτήτων των 4 ΜΕΚΟ, είναι κομμάτι του ενιαίου προγράμματος εκσυγχρονισμού των 4 ΜΕΚΟ.

Σας θυμίζω ότι το πρόγραμμα μεγάλων μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, όπως έχει ολοκληρωθεί, μεγάλων μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού είναι 4 FDI, 4 Bergamini, 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ.

Το δέκατο πρόγραμμα είναι πύραυλοι Hellfire με καθοδήγηση λέιζερ για τα ελικόπτερα Apache. Σημειώνω εδώ ότι έχουμε έναν σημαντικό στόλο τέτοιων ελικοπτέρων και μάλιστα ήδη αποκτήσαμε και ένα μεγάλο αριθμό κινητήρων και κιβωτίων μετάδοσης σε απολύτως προνομιακές τιμές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Και το ενδέκατο πρόγραμμα, αυτό που οι Αγγλοσάξονες θα έλεγαν «last but not least», έχει να κάνει με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια βάση ενός προσωπικού το οποίο θα έχει δυνατότητες μεταφοράς στην Ελλάδα, της τεχνογνωσίας της νέας εποχής.

Το Πολεμικό Ναυτικό θέλουμε να είναι στην κορυφή αυτής της προσπάθειας. Άρα, δημιουργούμε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών, ιδίως για το ΜΙΤ. Το ΜΙΤ όπως ξέρετε, είναι το πιο προηγμένο Πολυτεχνείο σε αυτό τον πλανήτη, μέσα από το Νaval Lab του οποίου γίνεται ένα πολύ μεγάλο τμήμα, διεξάγεται ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερευνών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Και πάλι, θα μου επιτρέψετε την καταληκτική παρατήρηση, να θεωρήσω ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ ένα μεγάλο κομμάτι της «Ατζέντας 2030».

Βεβαίως δεν ολοκληρώσαμε. Τον Σεπτέμβρη θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων, δηλαδή τις αλλαγές τις οποίες θα φέρουμε έχοντας ενσωματώσει εντωμεταξύ τα διδάγματα των συγκρούσεων, των πολέμων και της αλλαγής της τεχνολογίας.

Και θα σας παρουσιάσουμε επίσης, την εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Εξοπλιστικού δεκαετίας, δηλαδή για το διάστημα 2027-2037, και από εκεί και πέρα βεβαίως και για τη συνέχεια μετά από αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω εάν θέλετε σε λίγες συγκεκριμένες ερωτήσεις στο πλαίσιο που επιτρέπει όμως το αντικείμενο, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι καλύπτεται από το απόρρητο».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός δέχθηκε και απάντησε στις ερωτήσεις των διαπιστευμένων συντακτών:

Ερώτηση δημοσιογράφου:

Μπορείτε να μας πείτε, πότε θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο το σύνολο του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα»; Και αν μπορείτε να μας κάνετε ένα breakdown λίγο στα ποσά, εάν είναι δυνατό.

Ν. Δένδιας

Δεν μπορώ και δεν προτίθεμαι να σας κάνω breakdown στα ποσά. Δε νομίζω ότι αφορά αυτή την ενημέρωση. Το συνολικό ποσό των αντιαεροπορικών όμως για να το ξέρετε, υπερβαίνει κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια. Θα είναι έτοιμο και επιχειρησιακά σε 35 μήνες από σήμερα. Βεβαίως, αυτό είναι η ολοκλήρωση. Κατά στάδια θα παραδίδεται. Αλλά σε 35 μήνες από σήμερα, θα είμαστε απολύτως έτοιμοι.

Ερώτηση δημοσιογράφου:

Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Υπήρχε συζήτηση το προηγούμενο διάστημα για το αν θα αποκτούσαν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δυνατότητα για τον πηγαίο κώδικα του συστήματος «command and control». Μπορείτε να πείτε κάτι για αυτό;

Ν. Δένδιας

Βεβαίως. Υπάρχει πάγια εντολή. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν απολύτως εξειδικευμένων περιπτώσεων, που δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αλλά πρέπει σε αυτό τον τομέα να αφήνουμε πάντοτε μια ειδική επιφύλαξη, στον οποίον δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για «command and control» είναι απολύτως στοιχείο κομβικό για την εθνική ύπαρξη, όχι για την εθνική κυριαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι να χειρίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις ένα σύστημα με τις δυνατότητες «C5 ISRT», τις οποίες σας περιέγραψα προηγουμένως χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, ήτοι να είναι «όμηροι» οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών, είναι παντελώς αδύνατο.

Άρα, οτιδήποτε αποκτάται από τη χώρα, εάν δεν σας δώσω άλλη ενημέρωση, έχουμε τον πηγαίο του κώδικα.

Ερώτηση δημοσιογράφου:

Κύριε Υπουργέ, σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο C-390. Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί πρόκειται για την εισαγωγή στην ουσία ενός νέου αεροσκάφους, και αν θα μπορούσατε να μας πείτε και τι γίνεται σε ό,τι αφορά με τον Θόλο, ο οποίος θα αντικαταστήσει και ρωσικής προέλευσης συστήματα. Αυτά τα συστήματα τι θα γίνουν;

Ν. Δένδιας

Πρώτα το C-390. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Όλα, σε ό,τι αναφέρθηκα, υπάρχει ελάχιστη ελληνική συμμετοχή 25%. Δεν υφίσταται πρόγραμμα αυτή τη στιγμή στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που δεν θα τηρηθεί το 25% plus. Εάν υπάρξει εξαίρεση, θα είναι ειδική περίπτωση και θα υπάρχει ειδική ενημέρωση, θα υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους θα κάνουμε αυτό τον συμβιβασμό.

Έχουμε τον σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα θα τροφοδοτηθεί από δυο πηγές: Τις υπάρχουσες ελληνικές εταιρίες, σε αυτές περιλαμβάνω και τις start-up εταιρείες και τις υπό γενέσει προσπάθειες, για τις οποίες το ΕΛΚΑΚ κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και επίσης, από τα οικοσυστήματα τα οποία μεταφέρουμε από το εξωτερικό και τα οποία θα εγκατασταθούν και θα παράξουν στην Ελλάδα ή θα συμπαράξουν στην Ελλάδα, με υπάρχουσες ή με νέες ελληνικές εταιρείες.

Το C-390 είναι ένα σκάφος το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα αεροσκάφη που ήδη χρησιμοποιεί η Πολεμική μας Αεροπορία, τα μεταγωγικά που χρησιμοποιεί η Πολεμική μας Αεροπορία. Είναι σκάφος του οποίου όλη η συντήρηση μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Με τις υπάρχουσες ή τις δυνατότητες που θα αναπτύξουμε σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τους Πορτογάλους αντισυμβαλλόμενους μας. Που σημαίνει ότι σύνολο της συντήρησης, ξαναλέω, θα γίνεται εδώ και των κινητήρων και του αεροσκάφους. Το οποίο σημαίνει ότι δεν θα ζούμε το φαινόμενο να χάνουμε τα αεροσκάφη μας ένα και ενάμιση χρόνο, στέλνοντας τα στο εξωτερικό για να μπορούν να συντηρηθούν.

Και επίσης ο κύκλος συντήρησης αυτού του συγκεκριμένου αεροσκάφους είναι πολύ πιο σύντομος από τα άλλα αεροσκάφη που έχουμε. Άρα, για αυτό και βλέπετε ότι σε πρώτη φάση παίρνουμε τρία αεροσκάφη. Γιατί θεωρούμε ότι ο χρόνος χρήσης τους είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερος από ό,τι αν παίρναμε τρία αεροσκάφη άλλης κατασκευής.

Τι είπε για τους S-300

Σε ερώτηση για τους S-300 ο Νίκος Δένδιας διευκρίνισε:

Όπως ξέρετε, μιλάμε για τους S-300, έτσι; Για να είμαστε σαφείς μεταξύ μας. Όπως ξέρετε, κατ’ αρχάς το S-300 είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι απαρχαιωμένο αλλά έχει ήδη και από την παραγωγό χώρα αντικατασταθεί με νεότερο σύστημα. Αποτελεί για την ώρα τμήμα του οπλοστασίου μας, αλλά θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του οπλοστασίου μας.

Διαγωνισμοί, αναθέσεις και προγράμματα σπουδών

Ερώτηση δημοσιογράφου

Κύριε υπουργέ, καλημέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω εάν όλα αυτά τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ σήμερα, είναι αποτέλεσμα κάποιων διαγωνισμών που έγιναν ή απευθείας αναθέσεις; Και δεύτερον, για ποιο λόγο, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει, να απαιτείται έγκριση ΚΥΣΕΑ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό; Γιατί τώρα αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να περάσει από ΚΥΣΕΑ; Ευχαριστώ.

Ν. Δένδιας

Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, που είναι το απλούστερο και το πρώτο θα σας το αναλύσω και αυτό. Όσον αφορά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, εμείς το θεωρούμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Θεωρούμε την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας απαραίτητο κομμάτι των ευρύτερων προγραμμάτων μας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι επειδή και το ποσό δεν είναι ασήμαντο, προσεγγίζει τα 2.000.000, και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε προγράμματα σπουδών, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε ως μια απλή επιλογή κάποιων των Αρχηγών των κλάδων ή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, αλλά ως εντεταγμένη, πολιτικά εγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας της χώρας, η οποία παίρνει οιονεί τη μορφή εξοπλιστικού προγράμματος. Άρα, εκ του νόμου πρέπει να πηγαίνει μέσω του ΚΥΣΕΑ. Αλλά ξαναλέω, θα μπορούσα, και σωστά το λέτε, θα μπορούσα να κάνω και άλλη επιλογή. Φαντάζομαι ότι ουδείς θα μου δημιουργούσε ζήτημα αν προγράμματα μεταπτυχιακών στο ΜΙΤ χρηματοδοτούνταν με έναν κάποιο εναλλακτικό τρόπο και όχι με κύριο πρόγραμμα το οποίο εμφανίζεται μέσα στο βασικό Πρόγραμμα Εξοπλισμών.

Όμως η μεταβολή αυτή ενέχει έναν βαθύτατο συμβολισμό. Πώς αξιολογούμε αυτή τη δυνατότητα. Και πρέπει να πω και το εξής. Υπήρχε, και υπό ορισμένες περιπτώσεις και τηρείται ακόμη, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις με συγκεκριμένο σκεπτικό, η λογική του να παρουσιάζουμε, να καλύπτουμε προγράμματα, είτε μέσω των λειτουργικών δαπανών είτε μέσω των απορρήτων.

Εμείς, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό και υπηρετεί το συμφέρον της χώρας, περνάμε όσα περισσότερα προγράμματα μπορούμε, και ιδίως τα προγράμματα follow on support μέσα από τα Εξοπλιστικά.

Έρχομαι τώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας. Σε όλα τα συστήματα αυτά υπήρξε συγκεκριμένη έρευνα και συγκεκριμένη αναζήτηση προσφορών από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση μετά, από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι, παρακαλώ θυμηθείτε ότι έχω αποποιηθεί την επιλογή του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και έχω μεταφέρει την αρμοδιότητα στο ΓΕΕΘΑ.

Για όλα αυτά, λοιπόν, για όσα υπήρχε ανάλογο προϊόν στην αγορά και κυρίως για τον Θόλο, που είναι το μεγάλο προϊόν, δηλαδή, άνω των 3 δισ., αναζητήθηκαν προσφορές και από άλλες πηγές. Οι άλλες πηγές είναι και αμερικανικές και ευρωπαϊκές.

Οι προσφορές οι οποίες δόθηκαν ήταν πολλαπλάσιες και για να είμαστε συγκεκριμένοι, τριπλάσιες ή διπλάσιες του ποσού το οποίο ανέφερα προηγουμένως.

Ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες

Ερώτηση δημοσιογράφου

Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι η συμμετοχή των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών στον αντιαεροπορικό Θόλο θα ανέρχεται στα 700.000.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα ποσό που προκύπτει από τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στην κατασκευή των συστημάτων που προορίζονται για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή είναι ένα ποσό που προκύπτει από αυτό αλλά και από αντίστοιχα προγράμματα που θα αναλάβουνε οι ισραηλινές εταιρείες για τρίτες χώρες;

Ν. Δένδιας

Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Αυτό αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία των 3 δισ. Όμως θέλω και σε αυτό να είμαι σαφής. Η λογική εδώ, δεν είναι η λογική της αγοράς συστημάτων από το κράτος του Ισραήλ. Είναι η λογική της παραγωγής συστημάτων στην Ελλάδα από ισραηλινές εταιρείες, με δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις και δημιουργίας δυνατοτήτων εξαγωγής αυτών των προϊόντων και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στον χώρο της Μέσης Ανατολής.Προσβλέπουμε, δηλαδή, στη χρήση αυτού του Εξοπλιστικού Προγράμματος ως καταλύτη για να δημιουργήσουμε παραγωγική βάση με δυνατότητες εξαγωγής. Σε αυτήν την εξαγωγή, η πρόθεσή μας είναι η ελληνική συμμετοχή να υπερβαίνει το ελάχιστο το οποίο τέθηκε ως όρος για τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα.

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