Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο «Off The Record» του PS Blog (Βίντεο)

Μιλώντας στη Μαρία Κουβέλη, ο 28χρονος διεθνής αμυντικός θυμάται τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, μιλά για το κλίμα και την επόμενη ημέρα στην Εθνική Ελλάδος, ενώ αποκαλύπτει τις δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ ώστε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, αναφέρεται στον καθοριστικό ρόλο που παίζει στη ζωή του η οικογένειά του, μιλά για τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με συμπαίκτες του όλα αυτά τα χρόνια και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ψυχική υγεία.

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης, εξομολογείται πως έχει δεχθεί μηνύματα από μητέρες που του έγραψαν ότι βοήθησε τα παιδιά τους με το μήνυμα που έστειλε πριν λίγο καιρό on camera, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί για τον ίδιο τη μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Στην ειδική ενότητα «No Filter», αποκαλύπτει - χωρίς φίλτρο- ποιον συμπαίκτη του από την Εθνική Ομάδα θα εμπιστευόταν απόλυτα να εκτελέσει ένα κρίσιμο πέναλτι, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του τραγουδιστές το τελευταίο διάστημα καθώς και τι δεν λείπει ποτέ από το ψυγείο του.

Δείτε το επεισόδιο:

21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα