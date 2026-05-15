Axios: Τραμπ και Σι έκαναν επίδειξη μίας φιλίας που κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να διατηρήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά) περπατά μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά την αναχώρησή τους μετά από επίσκεψη στον Κήπο Ζονγκνανχάι στο Πεκίνο. 15 Μαΐου 2026.

Snapshot Η σύνοδος κορυφής Τραμπ

Σι στο Πεκίνο παρουσίασε δημόσια φιλική εικόνα, ενώ οι πραγματικές σχέσεις ΗΠΑ

Κίνας παραμένουν τεταμένες.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε μέτρια αποτελέσματα, όπως εμπορικές συμφωνίες για αγορές αμερικανικών προϊόντων και το ενδεχόμενο κοινού Εμπορικού Συμβουλίου.

Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες εντός της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την Κίνα, που περιλαμβάνουν κυρώσεις και κατηγορίες για κατασκοπεία και παράνομη δράση.

Ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για την πιθανή επικινδυνότητα στη διαχείριση της Ταϊβάν, ενώ και οι δύο ηγέτες επιθυμούν προσωρινή διατήρηση εκεχειρίας.

Παρά τη φιλική ρητορική, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και Κίνας εργάζονται στο παρασκήνιο για τη μείωση της αλληλεξάρτησης και τον περιορισμό των οικονομικών δεσμών.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ παρουσιάστηκε ως επανένωση παλιών φίλων και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με μια ιδιωτική ξενάγηση στο Ζονγκνανχάι, το μυστικό συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Όσο περπατούσε στους κήπους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα λουλούδια γύρω του «τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ κανείς». Ο Σι υποσχέθηκε να του στείλει σπόρους.

Η θερμή δημόσια εικόνα των τελευταίων δύο ημερών καλύπτει μία διαφορετική πραγματικότητα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε αυτή τη φάση απομακρύνουν τις δύο χώρες.

Ο Τραμπ πέρασε το ταξίδι προωθώντας στενότερους δεσμούς με την Κίνα μετά από μια δεκαετία αποσύνδεσης που ο ίδιος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρόεδρο, βοήθησε να ενεργοποιηθεί.

Μέτρια αποτελέσματα

Την ώρα που ο Τραμπ και ο Σι είχαν ένα γεύμα εργασίας την Παρασκευή, η σύνοδος κορυφής είχε ήδη αποφέρει ένα πακέτο μέτριων αποτελεσμάτων, βασιζόμενο στην εμπορική εκεχειρία που οι δύο ηγέτες συνήψαν το περασμένο φθινόπωρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουμε συνάψει μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» κατά τη συνάντηση λήξης της Παρασκευής στο Ζονγκνανχάι, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στο Fox News ότι η Κίνα είχε δεσμευτεί να αγοράσει 200 αεροσκάφη της Boeing.

Ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Κίνα να δεσμευτεί για ετήσιες αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, επιπλέον των υφιστάμενων δεσμεύσεων για τη σόγια.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επίσης τη σύσταση ενός κοινού «Εμπορικού Συμβουλίου» που θα καλύπτει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη ευαίσθητα αγαθά.

Οι δημόσιες περιγραφές του Τραμπ για τη στάση του Σι απέναντι στο Ιράν δημιούργησαν ερωτήσεις αλλά δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. «Αλλά ταυτόχρονα», πρόσθεσε ο Τραμπ, «αγοράζουν μεγάλο μέρος του πετρελαίου τους από εκεί και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό».

Στο Ζονγκνανχάι την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν συζητήσει για το Ιράν. «Δεν θέλουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Θέλουμε τα στενά να είναι ανοιχτά», ανέφερε ο Τραμπ.

Διαφωνίες εντός της αμερικανικής κυβέρνησης

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που διαφωνούν με την προσέγγιση της Κίνας τις τελευταίες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την υπονομεύσουν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες για την παροχή δορυφορικών εικόνων που βοήθησαν το Ιράν να χτυπήσει αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε πολλά κινεζικά διυλιστήρια «τεαπότ» για την αγορά ιρανικού πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Πεκίνο αντέδρασε δίνοντας εντολή στις εταιρείες να μην συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου που συνέταξε ο επιστημονικός σύμβουλος του Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, κατηγόρησε κινεζικούς φορείς για επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με σκοπό την κλοπή πληροφοριών για την τεχνητή νοημοσύνη από αμερικανικές εταιρείες.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ αποκάλυψαν τις κατηγορίες εναντίον του δημάρχου της Αρκαδίας, στην Καλιφόρνια, για τη δράση του ως παράνομου πράκτορα της κινεζικής κυβέρνησης — 48 ώρες πριν ο Τραμπ προσγειωθεί στο Πεκίνο.

Διαρροές από το εσωτερικό της κυβέρνησης σκιαγραφούν μια ακόμη πιο εχθρική εικόνα της αντιπαλότητας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Μια εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που δημοσίευσε η Washington Post διαπίστωσε ότι η Κίνα εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στο Ιράν για να κερδίσει έδαφος έναντι των ΗΠΑ σε διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι κινεζικές εταιρείες διαπραγματεύονται μυστικές πωλήσεις όπλων στο Ιράν, διοχετεύοντας τα όπλα μέσω τρίτων χωρών — συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής — για να κρύψουν την προέλευσή τους.

Η προειδοποίηση της Κίνας

Ο Σι — ενώ προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η κακή διαχείριση του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» — έπαιξε τον δικό του ρόλο στη φιλική «χορογραφία» της συνόδου κορυφής.

Το Πεκίνο έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε κυρώσεις λόγω της κριτικής που άσκησε ως γερουσιαστής των ΗΠΑ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα.

Στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι η «μεγάλη αναγέννηση» της Κίνας — το χαρακτηριστικό πολιτικό σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος — και το σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again» θα μπορούσαν να συμβαδίσουν.

Και οι δύο ηγέτες έχουν σαφή κίνητρα να διατηρήσουν την εκεχειρία μεταξύ τους, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Τραμπ δεν χρειάζεται άλλες οικονομικές αναταράξεις εν όψει των εκλογών, ειδικά μετά την καταστροφική απαγόρευση του Σι στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου του περασμένου έτους.

Και ο Σι πιθανότατα πιστεύει ότι η «στρατηγική σταθερότητα» με τις ΗΠΑ θα βοηθήσει την Κίνα να προχωρήσει με τις δικές της προτεραιότητες, από τον εκσυγχρονισμό του στρατού έως την κυριαρχία στην υψηλή τεχνολογία.

Αν και οι δύο ηγέτες συμπεριφέρθηκαν ευγενικά, οι κυβερνήσεις τους εργάζονται πυρετωδώς στο παρασκήνιο για να μειώσουν την αλληλεξάρτησή τους. Η πίεση του Τραμπ για στενότερους οικονομικούς δεσμούς έρχεται σε αντίθεση με το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει το κινεζικό κεφάλαιο ως «τοξικό».

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν πέσει κατακόρυφα από περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 σε λιγότερο από 3 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με την Rhodium Group.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζητούν ένα πλαίσιο για την κατεύθυνση των κινεζικών επενδύσεων σε μη ευαίσθητους τομείς — ένα σημάδι του πόσο βαθιά οι φόβοι για την εθνική ασφάλεια έχουν περιορίσει τους οικονομικούς δεσμούς.

Οι δύο ηγέτες που προΐστανται της πιο επικίνδυνης αντιπαλότητας στον κόσμο, πέρασαν την εβδομάδα επιδεικνύοντας μια φιλία που καμία από τις κυβερνήσεις τους δεν φαίνεται διατεθειμένη να διατηρήσει.

