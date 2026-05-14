Τραμπ: Η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την Boeing

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την αμερικανική εταιρεία Boeing.

«Ένα πράγμα στο οποίο συμφώνησε σήμερα: θα παραγγείλει 200 αεροπλάνα, κάτι πολύ σημαντικό, για την Boeing», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη.

«200 μεγάλα αεροπλάνα. Αυτό σημαίνει πολλές θέσεις εργασίας. Η Boeing ήθελε 150, αλλά πήρε 200», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται μεγάλη παραγγελία αεροσκαφών Boeing, δηλώνοντας στο CNBC ότι «θα δούμε μεγάλες παραγγελίες για την Boeing» μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, συνόδευσε τον Τραμπ στο ταξίδι του στο Πεκίνο.

Πρόσκληση Τραμπ στον Σι να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, μιλώντας σε επίσημο δείπνο στο Πεκίνο.

Η τελευταία επίσημη επίσκεψη του Σι στον Λευκό Οίκο ήταν τον Σεπτέμβριο του 2015, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπάρακ Ομπάμα. Έκτοτε, δεν έχει πραγματοποιήσει άλλη επίσκεψη ως ηγέτης της Κίνας.

Ο Σι είχε βρεθεί τελευταία φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023, όταν συμμετείχε στη σύνοδο APEC στο Σαν Φρανσίσκο, όπου συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της συνόδου.

Πριν από το πρόσφατο ταξίδι του στο Πεκίνο, ο Τραμπ είχε συναντήσει τον Σι τον Οκτώβριο του 2025 στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της συνόδου APEC. Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο στο Μαρ-α-Λάγκο το 2017 και είχε πραγματοποιήσει αρκετές ακόμη συναντήσεις μαζί του σε διεθνείς συναντήσεις σε Κίνα, Αργεντινή και Ιαπωνία.

Διαβάστε επίσης