Ο Τραμπ στην Κίνα: Η ακτινογραφία ενός ταξιδιού που συζητήθηκαν όλα εκτός από ένα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, περπατά μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στον Ναό του Ουρανού την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στο Πεκίνo

Snapshot Οι ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας αντάλλαξαν κολακείες και συζήτησαν διάφορα θέματα, αλλά η Ταϊβάν παραμένει ανοιχτό και κρίσιμο ζήτημα με διαφωνίες.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις Κίνας

ΗΠΑ και προειδοποίησε για κινδύνους συγκρούσεων αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει επίσημα το θέμα της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως αποκάλυψε ο Τραμπ σε συνέντευξή του.

Με ένα δείπνο στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται το δεύτερο 24ωρο του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του. Ως ένα πρώτο συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί, ότι οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν κολακείες και αβρότητες, μίλησαν για όλα, σε κάποια συμφώνησαν, αλλά ένα θέμα παραμένει «αγκάθι», η Ταϊβάν. Το έθιξε με μία συγκεκαλυμένη απειλή ο Κινέζος Σι, το απέφυγε επιδεικτικά ο Τραμπ, αρνούμενος να αναφερθεί σχετικά.

Μιλώντας στη διάρκεια του δείπνου το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) ο Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε την ισχυρή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αποκαλώντας την ως «μία από τις πιο σημαντικές στην παγκόσμια ιστορία».

Συνέχισε να επαινεί τους δεσμούς των δύο χωρών, τονίζοντας την εργασία Κινέζων μεταναστών στους αμερικανικούς σιδηροδρόμους και την αγάπη του σύγχρονου κινεζικού πληθυσμού για τις αμερικανικές εξαγωγές, όπως το μπάσκετ και τα μπλου τζιν.

«Τα κινέζικα εστιατόρια στην Αμερική σήμερα ξεπερνούν σε αριθμό τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες fast food στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικά. Και αυτή είναι μια αρκετά σημαντική δήλωση», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αυτός ο δεσμός εμπορίου και σεβασμού που εκτείνεται 250 χρόνια πίσω αποτελεί το θεμέλιο για ένα μέλλον που ωφελεί και τα δύο έθνη μας. Ο αμερικανικός και ο κινεζικός λαός έχουν πολλά κοινά. Εκτιμούμε τη σκληρή δουλειά. Εκτιμούμε το θάρρος και τα επιτεύγματα. Αγαπάμε τις οικογένειές μας και αγαπάμε τις χώρες μας. Μαζί, έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτές τις αξίες, να δημιουργήσουμε ένα μέλλον μεγαλύτερης ευημερίας, συνεργασίας, ευτυχίας και ειρήνης για τα παιδιά μας. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Αυτή η περιοχή και ο κόσμος είναι ένας ξεχωριστός κόσμος με εμάς τους δύο ενωμένους και ενωμένους», δήλωσε ο Τραμπ.

«Και θα ήθελα τώρα να υψώσω ένα ποτήρι και να κάνω μια πρόποση στους πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ του αμερικανικού και του κινεζικού λαού. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Αυτή ήταν μια καταπληκτική χρονική περίοδος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε Σι», κατέληξε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, στην πρόποση, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαιρέτισε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ως «την πιο σημαντική διμερή σχέση στον κόσμο».

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ είχαμε εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και τη διεθνή και περιφερειακή δυναμική. Πιστεύουμε και οι δύο ότι η σχέση Κίνας-ΗΠΑ είναι η πιο σημαντική διμερής σχέση στον κόσμο. Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην την χαλάσουμε ποτέ», δήλωσε ο Σι μέσω μεταφραστή.

«Τόσο η Κίνα όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση. Οι δύο χώρες μας θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνήσαμε επίσης να οικοδομήσουμε μια εποικοδομητική σχέση Κίνας-ΗΠΑ στρατηγικής σταθερότητας για να προωθήσουμε τη σταθερή, υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και να φέρουμε περισσότερη ειρήνη, ευημερία και πρόοδο στον κόσμο», δήλωσε ο Σι.

«Κοιτάζοντας πίσω στην πορεία των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ, το αν θα μπορούσαμε ή όχι να έχουμε αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία είναι το κλειδί για το αν η σχέση μπορεί να προχωρήσει σταθερά. Ο κόσμος σήμερα αλλάζει και είναι ταραγμένος», συνέχισε ο Σι.

«Οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ αφορούν την ευημερία των άνω του 1,7 δισεκατομμυρίου ανθρώπων και των δύο χωρών και επηρεάζουν τα συμφέροντα των άνω των 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων του κόσμου. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτήν την ιστορική ευθύνη και να οδηγήσουν το γιγάντιο πλοίο των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ προς τα εμπρός σταθερά και προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, είχε προηγηθεί μία «απειλή» του Σι, στην οποία ο πρόεδρος Τραμπ δεν απάντησε.

Ενδεικτικό είναι πως στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης της Πέμπτης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ δεν περιελάμβανε καμία πληροφορία για την Ταϊβάν.

Η κινεζική εκδοχή της ανακοίνωσης, ωστόσο, περιελάμβανε το ζήτημα της Ταϊβάν, με έναν εκπρόσωπο να γράφει σε μια ανάρτηση στο X ότι «ο Πρόεδρος Σι τόνισε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Εάν αντιμετωπιστεί σωστά, η διμερής σχέση θα απολαμβάνει συνολικής σταθερότητας. Διαφορετικά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις, ακόμη και συγκρούσεις, θέτοντας ολόκληρη τη σχέση σε μεγάλο κίνδυνο».

«Η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στα Στενά της Ταϊβάν είναι ασυμβίβαστες σαν τη φωτιά και το νερό. Η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Στενά της Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ», καταλήγει η ανακοίνωση της Κίνας.

"Υπέροχα. Υπέροχο μέρος. Απίστευτο. Η Κίνα είναι όμορφη», περιορίστηκε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος για το περιεχόμενο των πρωινών συζητήσεων, χωρίς να απαντήσει στις ερωτήσεις σχετικά με την Ταϊβάν, ή να σχολιάσει το απειλητικό ύψος της κινεζικής ανακοίνωσης.

Όσον αφορά στο άλλο καυτό θέμα, αυτό του Ιράν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά και το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα.

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενώ ανήγγειλε ότι συμφωνήθηκε η αγορά από το Πεκίνο 200 αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing.

«Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Και το έκανε, είπε 'αν μπορώ να βοηθήσω έστω και λίγο, θα ήθελα να βοηθήσω'», δήλωσε ο Τραμπ.

«Κοιτάξτε, όποιος αγοράζει τόσο πολύ πετρέλαιο έχει προφανώς κάποιο είδος σχέσης μαζί τους, αλλά είπε "Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω, αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο". Θα ήθελε να δει το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μεταξύ των προσώπων που παρέστησαν στο επίσημο δείπνο ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο Τζένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της γιγαντιαίας εταιρείας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia.

