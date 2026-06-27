Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Η σύζυγός του μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους στις Μπαχάμες

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον στο γαμήλιο πάρτυ τους στις Μπαχάμες.

Snapshot Η Μπετίνα Άντερσον δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες.

Οι φωτογραφίες δείχνουν το ζευγάρι αγκαλιασμένο στην παραλία και στιγμές από το γαμήλιο πάρτι της δεύτερης μέρας.

Στιγμιότυπα από το πάρτι περιλαμβάνουν την Άντερσον με την κουνιάδα της Τίφανι Τραμπ και τη Στέισι Μπέντετ, CEO της Alice and Olivia. Snapshot powered by AI

Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μοιράστηκε η Μπετίνα Άντερσον.

Το πρώην μοντέλο σε ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες που δεν είχαν ξαναδημοσιευτεί από το πάρτι που διοργάνωσε το ζευγάρι τη δεύτερη μέρα του γαμήλιου Σαββατοκύριακου τους τον περασμένο μήνα.

Στην πρώτη φωτογραφία, η 39χρονη μαζί με τον γιο του Αμερικανού προέδρου αγκαλιάζονται και κοιτάζονται στα μάτια στην παραλία μπροστά στη θάλασσα.

Στην επόμενη φωτογραφία, η Άντερσον ποζάρει στο πάρτι μαζί με την κουνιάδα της Τίφανι Τραμπ και τη Στέισι Μπέντετ, διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας μόδας Alice and Olivia.

Η Άντερσον και ο Ντον Τζούνιορ χόρευαν φορώντας πολύχρωμα καπέλα. Η κουνιάδα τους, Λάρα Τραμπ φαίνεται να χορεύει στην παρελία. Η Άντερσον τράβηξε επίσης φωτογραφίες της εντυπωσιακής διακόσμησης.