Ο Κώστας Βαρώτσος live στο Meeting Point: Από τον Δρομέα στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης

Το τελευταίο έργο του Κώστα Βαρώτσου είναι η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», ένα μνημειακό γλυπτό στον περίβολο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφιερωμένο στους 121.692 πεσόντες των Εθνικών Αγώνων της Ελλάδας.

Ήταν μία τεράστια πρόκληση, καταρχήν διότι εγώ δεν κάνω μνημεία και όταν μου είπαν το νούμερο των νεκρών, 121.000 νεκροί από όλους τους πολέμους της νεότερης Ελλάδας, μου ήρθε στο μυαλό η ιδέα και αποφάσισα να δώσω πολύ μεγάλη σημασία στα ονόματα και όχι στο ίδιο το υλικό, δήλωσε ο Κώστας Βαρώτσος μιλώντας για το πώς συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας του μνημείου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» που κοσμεί το ανακαινισμένο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο διεθνούς φήμης γλύπτης μιλά στο Meeting Point για το σημαντικό αυτό γλυπτό και για το πώς η ιδέα του να μην δημιουργηθεί ένας «τάφος, αλλά τα ονόματα να αιωρούνται προς το Φως» συνετέλεσε στο να αποκτήσει το Πεντάγωνο μια φωτεινή όψη, ανοιχτή προς την κοινωνία.

Τα έργα του Κώστα Βαρώτσου σε δημόσιο χώρο χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της καριέρας του. Γλυπτά του φιλοξενούνται σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα συστήθηκε στο ευρύ κοινό με τον Δρομέα, όμως δεν ήταν το πρώτο μεγάλο δημόσιο γλυπτό του. Γλυπτά του μπορούμε να βρούμε και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας, χωρίς ίσως να το περιμένουμε. Ποιος είναι ο ρόλος των έργων τέχνης σε δημόσιο χώρο και πώς αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινωνίες και τη συλλογική συνείδηση.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Κώστα Βαρώτσο:

Διαβάστε επίσης