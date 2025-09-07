Powerball: Ιστορικό τζάκποτ 1,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από τρεις μήνες χωρίς νικητή

Οι παίκτες του Powerball κέρδισαν το ιστορικό τζάκποτ των 1,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματίζοντας μια περίοδο τριών μηνών χωρίς κέρδη.

Ένας τυχερός παίκτης του Powerball από το Μιζούρι και ένας από το Τέξας κέρδισαν το ιστορικό τζάκποτ των 1,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων το βράδυ του Σαββάτου, βάζοντας τέλος σε μία περίοδο πάνω από τρεις μήνες χωρίς κέρδη.

Οι νικητήριοι αριθμοί για το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ του παιχνιδιού ήταν 11, 23, 44, 61, 62 και το κόκκινο Powerball 17.

Οι νέοι πολυεκατομμυριούχοι θα μοιράσουν το τζάκποτ εξίσου, επιλέγοντας ο καθένας μεταξύ ενός ετήσιου επάθλου 895 εκατομμυρίων δολαρίων που θα καταβληθεί σε 29 χρόνια ή ενός εφάπαξ ποσού 410,3 εκατομμυρίων δολαρίων — προ φόρων, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Powerball.

Το νικητήριο λαχείο του Lone Star State πωλήθηκε στο βενζινάδικο Big's 103 στο Fredericksburg, μια αγροτική πόλη στο κέντρο του Τέξας, 75 μίλια δυτικά του Ώστιν.

Είναι η 33η φορά που το τζάκποτ του Powerball κερδίζεται στο Μιζούρι, ακολουθώντας την Ιντιάνα με 39 νίκες, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός νικών ανά πολιτεία. Είναι η τρίτη φορά που το Τέξας πούλησε το τζάκποτ του Powerball.

Powerball players win historic $1.8B jackpot, ending three-month drought https://t.co/Nq4SRdrAA1 pic.twitter.com/h3Y5nUQXrM — New York Post (@nypost) September 7, 2025

Δεκαπέντε παίκτες του Powerball κέρδισαν ένα εκατομμύριο δολάρια αφού έπεσαν μέσα και στις πέντε λευκές μπάλες κατά τη διάρκεια της μεγάλης κλήρωσης.

Οι νικητές προέρχονται από την Καλιφόρνια (2), το Κολοράντο, τη Φλόριντα, το Ιλινόις (2), το Κάνσας, τη Μασαχουσέτη, το Μίσιγκαν, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη (2), το Οχάιο (2), το Όρεγκον, το Τέξας (2) και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Παίκτες από το Κάνσας και το Τέξας επίσης έπεσαν μέσα και στις πέντε λευκές μπάλες, αλλά επέλεξαν την επιλογή power play, η οποία διπλασίασε το έπαθλο τους σε 2 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτές οι μεταμορφωτικές νίκες διεκδικούν το δεύτερο μεγαλύτερο τζάκποτ στην ιστορία του παιχνιδιού, ξεπερνώντας το έπαθλο των 1,765 δισεκατομμυρίων δολαρίων που διεκδίκησε ο Theodorus Struyck από την Καλιφόρνια και η ομάδα του το 2023.

Ο τότε 65χρονος κάτοικος του Frazier Park, μιας ορεινής πόλης 73 μίλια βόρεια του Λος Άντζελες, επέλεξε την εφάπαξ πληρωμή των 744 εκατομμυρίων δολαρίων προ φόρων.

Η νίκη του Σαββάτου έσπασε το ρεκόρ του τζάκποτ του 2025, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 526,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχε κερδίσει ένας κάτοχος λαχνού στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της 29ης Μαρτίου.

Οι πιθανότητες να κερδίσετε το μεγάλο έπαθλο του Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνετε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (1 στις 32,6 εκατομμύρια) παρά να γίνετε πλούσιος με το λαχείο της Φλόριντα.

Η τρίμηνη σειρά κληρώσεων χωρίς μεγάλο έπαθλο είχε δημιουργήσει πολλούς νέους εκατομμυριούχους που κατάφεραν να ταιριάξουν και τις πέντε λευκές μπάλες, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να κερδίσουν το φευγαλέο κόκκινο Powerball.

Οι άγνωστοι κάτοχοι των λαχνών έχουν από 90 ημέρες έως ένα χρόνο για να διεκδικήσουν το έπαθλο, ανάλογα με την πολιτεία στην οποία πωλήθηκε ο λαχνός.

Διαβάστε επίσης