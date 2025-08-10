Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην περασμένη κλήρωση - Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 6, 8, 10, 31, 35 και αριθμός Τζόκερ το 11.

0102
0202

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο που κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ!

Δείτε την κλήρωση:

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

