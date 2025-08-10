Κλήρωση Τζόκερ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 23.500.000 ευρώ
Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην περασμένη κλήρωση - Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα
Ολοκληρώθηκε η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 6, 8, 10, 31, 35 και αριθμός Τζόκερ το 11.
Δείτε την κλήρωση:
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.
