Κλήρωση Τζόκερ 10/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν το έπαθλο των 23.500.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η υπ΄αριθμόν 2947 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 6, 8, 10, 31, 35 και αριθμός Τζόκερ το 11.

Δείτε την κλήρωση:

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

