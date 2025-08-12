Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

Στη δεύτερη κατηγορία, τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Newsbomb

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκε και η αποψινή κλήρωση (12/08) του Τζόκερ στο μέγα τζακ ποτ, για τα 25 εκατ. ευρώ.

Μετά το 44ο διαδοχικό τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (14/08), τους τυχερούς θα περιμένει το ποσό – ρεκόρ των 26,5 εκατ. ευρώ!

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη κατηγορία τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν, είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και αριθμός Τζόκερ το 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης - Νέα εστία στην Κερασούντα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στον ΠΑΟΚ!

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Συνεχίζονται οι απεγκλωβισμοί μέσω θαλάσσης - 65 άτομα διασώθηκαν σε Χίο και Αχαΐα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στη Βόλβη

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα playoffs με δύο νίκες επί της Ντιναμό Κιέβου η Πάφος – Πέρασε με τρομερή ανατροπή η Φενέρμπαχτσε!

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκκενώνεται και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Προσωρινές δομές για τη διαμονή εκτοπισμένων άνοιξε ο Δήμος

22:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: «Τρομακτική προμηνύεται η αποψινή νύχτα», λέει ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Φάνης Αδαμόπουλος στο Newsbomb

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή εκτοπισμένων - Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Κόλαση φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, 7.500 χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης - Νέα εστία στην Κερασούντα

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού – «Το ΕΣΥ δίνει μάχη», λέει ο Άδωνις

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα: «Τρομακτική προμηνύεται η αποψινή νύχτα», λέει ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Φάνης Αδαμόπουλος στο Newsbomb

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες - Δείτε live την πυρκαγιά

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

22:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ