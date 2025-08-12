Κλήρωση Τζόκερ 12/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ
Δείτε τους τυχερούς αριθμούς της αποψινής κλήρωσης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ που μοιράζει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης και κερδίζουν το ιστορικό έπαθλο είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και αριθμός Τζόκερ το 20.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους
22:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι
22:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ