Το χιλιόχρονο «γκράφιτι» των Βίκινγκ στην Αγία Σοφία

Snapshot Στην Αγία Σοφία υπάρχει μια επιγραφή που θεωρείται το πρώτο «γκράφιτι» των Βίκινγκ και είναι πάνω από χίλια χρόνια παλιά.

Η επιγραφή χρονολογείται από τον 9ο αιώνα και σήμερα διαβάζεται μόνο το τμήμα «-ftan».

Η επιγραφή αποδίδεται σε έναν Βίκινγκ στρατιώτη που ονομάζεται Χάλφνταν και βρίσκεται στον πάνω όροφο του ναού.

Υπάρχει η πιθανότητα ο Χάλφνταν να ήταν μέλος της Φρουράς των Βαράγγων, του ένοπλου σώματος που προστάτευε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Snapshot powered by AI

Mία επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη σε ένα από τα μάρμαρα της Αγίας Σοφίας, θεωρείται ως το πρώτο «γκράφιτι» των Βίκινγκ και παραμένει εκεί για περισσότερα από χίλια χρόνια.

Η επιγραφή, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1964 και θεωρείται ότι χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, έχει σε μεγάλο βαθμό σβηστεί με την πάροδο του χρόνου, ενώ σήμερα διαβάζεται μόνο το τμήμα «-ftan».

Η παρουσιάστρια του CNN International, Έρικα Χιλ, περιηγήθηκε στην Άγια Σοφία και παρουσίασε τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιγραφή των Βίκινγκ, η οποία βρίσκεται στον πάνω όροφο του ναού.

Η επιγραφή, σύμφωνα με τη Χιλ, αποδίδεται σε έναν Βίκινγκ στρατιώτη, εξαιτίας των ρουνικών γραμμάτων που αποτυπώνουν τη φράση «Αυτό το χάραξε ο Χάλφνταν» ή «Ο Χάλφνταν ήταν εδώ».

Η Χιλ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο Χάλφνταν ενδέχεται να ήταν μέλος της Φρουράς των Βαράγγων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το ένοπλο σώμα ταγμένο στην προστασία του αυτοκράτορα, στο οποίο υπηρετούσαν Βίκινγκς.

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