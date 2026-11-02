Αγία Σοφία: Σε φωτογραφίες αποκαλύπτονται για πρώτη φορά οι υπόγειοι χώροι του ιστορικού μνημείου

Οι μυστικές σήραγγες μήκους 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία καθαρίζονται με στόχο να είναι επισκέψιμες για το κοινό 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αγία Σοφία: Σε φωτογραφίες αποκαλύπτονται για πρώτη φορά οι υπόγειοι χώροι του ιστορικού μνημείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Καθαρίζονται υπόγειοι χώροι μήκους 9 χιλιομέτρων κάτω από την Αγία Σοφία, αποκαλύπτοντας αρχαίες σήραγγες, υδραγωγεία και κελάρια.
  • Έχουν απομακρυνθεί 3.000 τόνοι λάσπης, αποκαλύπτοντας σημαντικές υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης από τη βυζαντινή περίοδο.
  • Βρέθηκε υπόγειος τάφος με τέσσερα κελιά στο βορειοανατολικό τμήμα του μνημείου, που μπορεί να προσφέρει νέες ιστορικές πληροφορίες.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας και ασφάλειας, σχεδιάζεται η μερική πρόσβαση των επισκεπτών στους υπόγειους χώρους.
  • Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025 στο πλαίσιο της αναστήλωσης της Αγίας Σοφίας με στόχο τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Συνολικά 3.000 τόνοι λάσπης έχουν απομακρυνθεί από τους υπόγειους χώρους της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται οι υπόγειες σήραγγες μήκους 9 χιλιομέτρων.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανέφερε ότι μετά την απομάκρυνση του χώματος έχουν εντοπιστεί σήραγγες, υδραγωγεία και κελάρια. Οι ανακαλύψεις αναμένεται να δώσουν νέες πληροφορίες για την περιοχή, ακόμη και για την εποχή πριν την κατασκευή της Αγίας Σοφίας.

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«Αυτές οι κατασκευές παρέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για την ιστορική διαχείριση των υδάτων και τις υποδομές της Κωνσταντινούπολης. Ερευνούμε υπόγεια συστήματα που εξυπηρετούσαν λειτουργίες όπως η αποχέτευση των ομβρίων υδάτων και η διανομή νερού. Ορισμένα τμήματα είναι αρκετά ευρύχωρα ώστε να μπορούν να περάσουν άνθρωποι. Το υπόγειο της Αγίας Σοφίας είναι τουλάχιστον εξίσου ενδιαφέρον με την επιφανειακή της δομή», είπε ο Νουρί Ερσόι.

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Οι υπόγειοι χώροι στην Αγία Σοφία

Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν από την βυζαντινή περίοδο εκτεταμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Μάλιστα πολύ κοντά στην Αγία Σοφία υπάρχει η Βασιλική Κινστέρνα, γνωστή ως Γερεμπατάν Σαράι, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη μεγαλύτερη υπόγεια δεξαμενή νερού που κατασκευάστηκε στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα είναι ανοιχτή στους επισκέπτες.

Τα έργα στους υπόγειους χώρους της Αγίας Σοφίας ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2025 μαζί με τα έργα για την αναστήλωση του μνημείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον Ερσόι, παρουσιάσει και ο υπόγειος τάφος με τέσσερα κελιά που εντοπίστηκε στο βορειοανατολικό τμήμα του μνημείου.

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«Αυτό το κτίσμα, που ορίζεται ως υπόγειο, θα συμβάλει στην κατανόηση των ιχνών που εκτείνονται σε περιόδους παλαιότερες από την Αγία Σοφία. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα κατάλληλα υπόγεια τμήματα στους επισκέπτες μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών προστασίας και ασφάλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξιολογούμε μελέτες για την έκθεση», ανέφερεο Ερσόι.

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«Οι επιστημονικές εξετάσεις και οι συνθήκες ασφάλειας θα καθορίσουν τους χώρους που μπορούν να ανοίξουν για τους επισκέπτες. Έτσι, στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να γνωρίσει τα ιστορικά στρώματα της Αγίας Σοφίας που σήμερα δεν είναι ορατά. Προστατεύουμε την κληρονομιά της Φατίχ, από τον τρούλο έως τα υπόγεια κτίσματά της, με μια ολιστική προσέγγιση. Εργαζόμαστε για να την παραδώσουμε με σιγουριά στις μελλοντικές γενιές», τόνισε ο Τούρκος υπουργός. Να σημειωθεί ότι Φατίχ είναι ο δήμος της Κωνσταντινούπολης εντός του οποίου βρίσκεται η Αγία Σοφία και άλλοι ιστορικοί χώροι.

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