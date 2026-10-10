Ισπανία: Συγκινητικό γκράφιτι για την 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η 87χρονη απεικονίζεται ως άγγελος και κρατά στα χέρια της ένα χρυσό κλειδί

Ελένη Ευστρατίου

Ισπανία: Συγκινητικό γκράφιτι για την 87χρονη Μαρικάρμεν που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αασκάλ έγινεμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και απεικονίστηκε σε γκράφιτι στη Βαρκελώνη ως άγγελος με χρυσό κλειδί.
  • Η ηλικιωμένη είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της μετά από δικαστική διαμάχη με εταιρεία επενδύσεων που αγόρασε το διαμέρισμά της, παρά το γεγονός ότι πλήρωνε κανονικά το ενοίκιο και τους λογαριασμούς της.
  • Η έξωση της Μαρικάρμεν προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και οδήγησε σε πολιτική κρίση μετά την απόρριψη δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση στο Κογκρέσο.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την παραίτησή του και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξαιτίας της κρίσης που προέκυψε από το ζήτημα της στέγασης.
  • Η υπόθεση της Μαρικάρμεν ανέδειξε την ανάγκη για αλλαγές στην πολιτική στέγασης και κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων στην Ισπανία.
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Σε γκράφιτι μετατράπηκε το σύμβολο αγώνων για το στεγαστικό ζήτημα στην Ισπανία, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

Ένας γνωστός καλλιτέχνης δημιούργησε σε τοίχο της Βαρκελώνης πορτρέτο της Μαρικάρμεν, την οποία απεικόνισε σαν άγγελο με φτερά και φωτοστέφανο, ενώ στο χέρι της κρατάει ένα κλειδί. Ο καλλιτέχνης με το ψευδώνυμο TVBoy δήλωσε ότι το κλειδί έχει διπλή σημασία. Σημαίνει το κλειδί του σπιτιού της που κατάφερε να κερδίσει μετά την έξωσή της και τις μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και το κλειδί του παραδείσου, όπου κατάφερε να βρει το αιώνιο σπίτι.

Η 87χρονη Μαρικάρμεν έγινε η αφορμή για τη διοργάνωση διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ισπανία, με χιλιάδες διαδηλωτές. Οι εικόνες με την έξωση της ηλικιωμένης, ενώ η ίδια ήταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, προκάλεσε την οργή όλων των πολιτών.

Η δικαστική διαμάχη και η έξωση

Η Αμπασκάλ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με εταιρεία επενδύσεων που είχε αγοράσει το σπίτι της, τα τελευταία επτά χρόνια. Στις 23 Σεπτεμβρίου είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Ρετίρο, όπου είχε ζήσει επί επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε χαμηλή τιμή για την περιοχή, ακριβώς επειδή εκείνη εξακολουθούσε να κατοικεί σε αυτό.

Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η γυναίκα δεν σταμάτησε ποτέ να πληρώνει το ενοίκιο, που υπαγόταν στο παλαιό καθεστώς μισθώσεων, και τους λογαριασμούς της, συνολικά περίπου 500 ευρώ τον μήνα. Το 2020, οι ιδιοκτήτες τής είπαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, επειδή το μισθωτήριο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές: πρώτα στη μητέρα της και στη συνέχεια στην ίδια. Έκτοτε επιχείρησαν τέσσερις φορές να της κάνουν έξωση και δεν αποδέχθηκαν καμία από τις προτάσεις που τους υποβλήθηκαν, είτε για να καλυφθεί η διαφορά στο ενοίκιο, ζητούσαν 1.600 ευρώ, είτε για να αγοραστεί το διαμέρισμα.

Χάρη στην κοινωνική πίεση, για πρώτη φορά στην Ισπανία ένας άνθρωπος που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε ένα βήμα πριν επιστρέψει στο σπίτι του, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχθηκε να συνάψει νέο μισθωτήριο. Οι συνεχόμενες δικαστικές διαδικασίες είχαν επηρεάσει σοβαρά την υγεία της και τη σωματική της κατάσταση. Είχε χάσει μυϊκή μάζα, δυσκολευόταν να φάει και έλεγε ότι ακόμη και η φωνή της είχε αλλάξει. «Με έχει επηρεάσει σε όλα. Δεν είμαι πια ο εαυτός μου», είχε πει δύο ημέρες πριν εγκαταλείψει το σπίτι της.

Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου

Η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, που εξελίχθηκε σε μαζική κινητοποίηση των Ισπανών, που ζητούν μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, κατέληξε σε μείζονα πολιτική κρίση για τον Ισπανό πρωθυπουργό. Την έξωση της ηλικιωμένης και τις κινητοποιήσεις ακολούθησε η ήττα στο Κογκρέσο, την περασμένη Παρασκευή, των δύο διαταγμάτων για τη στέγαση που συνέταξε η κυβέρνηση ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.

Spain Housing Maricarmen

Μετά από αυτό ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την παραίτησή του και την κήρυξη πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου.

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