Μαρικάρμεν: Η γυναίκα που έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στον δρόμο δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι της
Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους
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- Η Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστή ως Μαρικάρμεν, πέθανε σε ηλικία 87 ετών δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε πάνω από 70 χρόνια λόγω αύξησης ενοικίου.
- Η έξωση της Μαρικάρμεν προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία και οδήγησε σε πολιτική κρίση που επισπεύδει τις πρόωρες εκλογές.
- Παρά τη συμφωνία που επετεύχθη για να επιστρέψει στο σπίτι της, η Μαρικάρμεν δεν κατάφερε να γυρίσει καθώς παρέμενε στο νοσοκομείο μέχρι τον θάνατό της.
- Η υπόθεσή της οδήγησε στην ψήφιση μέτρων για τη στέγαση, γνωστών ως διατάγματα Maricarmen, τα οποία όμως απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων.
- Η Μαρικάρμεν έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και κάλεσε τον κόσμο να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη στέγαση και να αντισταθεί σε προβλήματα που προκαλούν τα λεγόμενα ταμεία γύπες.
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας, η οποία πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης από τους Ισπανούς και κυβερνητική κρίση στη χώρα, οδηγώντας την σε πρόωρες εκλογές.
Γνωστή απλά ως Μαρικάρμεν, πέθανε δύο εβδομάδες μετά την περιπετειώδη έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια, αφού το ενοίκιό της αυξήθηκε από 500 ευρώ σε 2.650 ευρώ.
«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικαρμέν απεβίωσε σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζετε, εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και παρέμενε στο νοσοκομείο από τότε», ανέφερε στην ανακοίνωση του θανάτου της, η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.
«Παρότι επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, αυτή η λύση ήρθε πολύ αργά», πρόσθεσε.
Η έξωση της Μαρικάρμεν πυροδότησε ένα κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα για την κρίση στέγασης στην Ισπανία, οδηγώντας τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ να αποφασίσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
Η 87χρονη γυναίκα, μέχρι τη μέρα του θανάτου της παρέμενε στο νοσοκομείο, περιμένοντας να επιστρέψει στο σπίτι της, καθώς υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και των διαμαρτυριών, επήλθε συμφωνία.
Την ημέρα της έξωσης, στις 23 Σεπτεμβρίου μετά από παρατεταμένη δικαστική διαμάχη για το παλιό συμβόλαιο ενοικίασης που είχε υπογράψει ο πατέρας του το 1956, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο στο οποίο ζούσε η γυναίκα για περισσότερα από 70 χρόνια.
Η Μαρικάρμεν έφυγε από το κτίριο με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Η υπόθεσή της είχε εν τω μεταξύ είχε ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου.
Η κυβέρνηση ενέκρινε δύο βασιλικά διατάγματα με μέτρα για τη στέγαση, γνωστά ως διατάγματα Maricarmen, τα οποία απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Η επακόλουθη πολιτική κρίση οδήγησε στην επίσπευση των γενικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.
Μετά την έξωσή της, η Μαρικάρμεν θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την υποστήριξη που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες και έστειλε ένα μήνυμα σε όσους είχαν συνοδεύσει τον αγώνα της να παραμείνει στο σπίτι της. "Δεν μπόρεσα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα για να μάθουν οι άλλοι να παλεύουν για το δικό τους», είπε τότε. Κάλεσε επίσης όσους παρακολουθούν την υπόθεσή του να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη στέγαση και ζήτησε να σταματήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα λεγόμενα ταμεία γύπες.
Όμως οι κοινωνικές πιέσεις και αντιδράσεις εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις έφεραν μία συμφωνία.
Στις 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι της Maricarmen και της Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, της εταιρείας που κατέχει το ακίνητο, κατέληξαν σε συμφωνία ώστε η γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι της.
Η Μαρικάρμεν περίμενε το εξιτήριο...δεν πρόλαβε... Οι Ισπανοί θρηνούν τον χαμό της γυναίκας που έγινε σύμβολο μιας στεγαστικής κρίσης...