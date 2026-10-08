Μαρικάρμεν: Η γυναίκα που έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στον δρόμο δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι της

Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μαρικάρμεν: Η γυναίκα που έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στον δρόμο δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι της
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστή ως Μαρικάρμεν, πέθανε σε ηλικία 87 ετών δύο εβδομάδες μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε πάνω από 70 χρόνια λόγω αύξησης ενοικίου.
  • Η έξωση της Μαρικάρμεν προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία και οδήγησε σε πολιτική κρίση που επισπεύδει τις πρόωρες εκλογές.
  • Παρά τη συμφωνία που επετεύχθη για να επιστρέψει στο σπίτι της, η Μαρικάρμεν δεν κατάφερε να γυρίσει καθώς παρέμενε στο νοσοκομείο μέχρι τον θάνατό της.
  • Η υπόθεσή της οδήγησε στην ψήφιση μέτρων για τη στέγαση, γνωστών ως διατάγματα Maricarmen, τα οποία όμως απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων.
  • Η Μαρικάρμεν έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και κάλεσε τον κόσμο να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη στέγαση και να αντισταθεί σε προβλήματα που προκαλούν τα λεγόμενα ταμεία γύπες.
Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, της 87χρονης γυναίκας, η οποία πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης από τους Ισπανούς και κυβερνητική κρίση στη χώρα, οδηγώντας την σε πρόωρες εκλογές.

Γνωστή απλά ως Μαρικάρμεν, πέθανε δύο εβδομάδες μετά την περιπετειώδη έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια, αφού το ενοίκιό της αυξήθηκε από 500 ευρώ σε 2.650 ευρώ.

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μαρικαρμέν απεβίωσε σήμερα. Όπως όλοι γνωρίζετε, εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και παρέμενε στο νοσοκομείο από τότε», ανέφερε στην ανακοίνωση του θανάτου της, η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης.

«Παρότι επιτεύχθηκε μια ιστορική συμφωνία που θα της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της, αυτή η λύση ήρθε πολύ αργά», πρόσθεσε.

Η έξωση της Μαρικάρμεν πυροδότησε ένα κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα για την κρίση στέγασης στην Ισπανία, οδηγώντας τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεζ να αποφασίσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Η 87χρονη γυναίκα, μέχρι τη μέρα του θανάτου της παρέμενε στο νοσοκομείο, περιμένοντας να επιστρέψει στο σπίτι της, καθώς υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής και των διαμαρτυριών, επήλθε συμφωνία.

Την ημέρα της έξωσης, στις 23 Σεπτεμβρίου μετά από παρατεταμένη δικαστική διαμάχη για το παλιό συμβόλαιο ενοικίασης που είχε υπογράψει ο πατέρας του το 1956, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο στο οποίο ζούσε η γυναίκα για περισσότερα από 70 χρόνια.

Η Μαρικάρμεν έφυγε από το κτίριο με φορείο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η υπόθεσή της είχε εν τω μεταξύ είχε ανοίξει τον Ασκό του Αιόλου.

Η κυβέρνηση ενέκρινε δύο βασιλικά διατάγματα με μέτρα για τη στέγαση, γνωστά ως διατάγματα Maricarmen, τα οποία απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων. Η επακόλουθη πολιτική κρίση οδήγησε στην επίσπευση των γενικών εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου.

Μετά την έξωσή της, η Μαρικάρμεν θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την υποστήριξη που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες και έστειλε ένα μήνυμα σε όσους είχαν συνοδεύσει τον αγώνα της να παραμείνει στο σπίτι της. "Δεν μπόρεσα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα για να μάθουν οι άλλοι να παλεύουν για το δικό τους», είπε τότε. Κάλεσε επίσης όσους παρακολουθούν την υπόθεσή του να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη στέγαση και ζήτησε να σταματήσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα λεγόμενα ταμεία γύπες.

Όμως οι κοινωνικές πιέσεις και αντιδράσεις εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις έφεραν μία συμφωνία.

Στις 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι της Maricarmen και της Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, της εταιρείας που κατέχει το ακίνητο, κατέληξαν σε συμφωνία ώστε η γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η Μαρικάρμεν περίμενε το εξιτήριο...δεν πρόλαβε... Οι Ισπανοί θρηνούν τον χαμό της γυναίκας που έγινε σύμβολο μιας στεγαστικής κρίσης...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

07:34ΥΓΕΙΑ

Τι εξέταση να κάνετε αν ξυπνάτε με πονοκέφαλο και έχετε υπνηλία μέσα στην ημέρα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Aπίθανες εικόνες στις καταλήψεις - Viral βίντεο με γονείς να απομακρύνουν άρον άρον τα παιδιά τους

07:24ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι γεύση πήρε μαζί του ο Ρούμπιο απ’ την Αθήνα, η Ακρόπολη παντού στον κόσμο και το support του Ελον Μασκ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός τέως καγκελάριος αποθεώνεται σε σούπερ μάρκετ στη ... Μόσχα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2026: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ στον Μητσοτάκη που συμπυκνώνει τη νέα σχέση Αθήνας – Ουάσιγκτον

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μαρικάρμεν: Η γυναίκα που έβγαλε χιλιάδες Ισπανούς στους δρόμους δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι της

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η βαρύνουσας σημασίας επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Η στήριξη, τα μηνύματα από Πνύκα, το καλώδιο και τα deals των 4 δισ. στην άμυνα

06:52LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Ο Αρναούτογλου σε ρόλο μπαλαντέρ, η Μακρυπούλια με το «Rouk Zouk» και η ομάδα Σκορδά

06:45LIFESTYLE

Βίσση - Καρβέλας: «Η Αντίστροφη Μέτρηση έχει αρχίσει» για ντουέτο στα Δικαστήρια - Μπορεί να υπάρξει απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών;

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για σχεδόν 4,4 εκατ. συνταξιούχους

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Οκτωβρίου

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

05:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 839 θέσεις στα νοσοκομεία (ΤΕ)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Πότε αναχωρεί από την Αθήνα – Οι τελευταίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινδυνεύει το παιδί -«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά και δύο κλωτσιές», λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Η στιγμή που ο Καρλ Ντάισεροθ λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο – «Μπαμπά, τα έχεις κερδίσει όλα!»

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης και συγκίνησης στη Μαδρίτη για τη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ – Αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

06:45LIFESTYLE

Βίσση - Καρβέλας: «Η Αντίστροφη Μέτρηση έχει αρχίσει» για ντουέτο στα Δικαστήρια - Μπορεί να υπάρξει απαγόρευση ερμηνείας τραγουδιών;

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

21:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμπούρης: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάσημοι τραγουδιστές

06:52LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Ο Αρναούτογλου σε ρόλο μπαλαντέρ, η Μακρυπούλια με το «Rouk Zouk» και η ομάδα Σκορδά

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Ο «μιμητής του Dexter» χαμογελάει σε αστυνομικούς μέσα στα αίματα, αφού δολοφόνησε 24χρονη

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ: Αγορά στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισ., παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker και ενίσχυση της ενεργειακής συμμαχίας

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ