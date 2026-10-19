Εκπληκτικό βίντεο: Η πρώτη αεροδιακομιδή με drone τραυματισμένου Ουκρανού στρατιώτη από το μέτωπο

Snapshot Η Ουκρανία πραγματοποίησε για πρώτη φορά αεροδιακομιδή τραυματισμένου στρατιώτη από το μέτω με τη χρήση drone.

Ο στρατιώτης μεταφέρθηκε με το drone «Heavy Shot» σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου με ασφάλεια.

Το drone «Heavy Shot» κατασκευάστηκε από την Gurzuf Defence και μπορεί να ανυψώσει έως και 130 κιλά.

Το drone συνοδευόταν από μικρότερα drone που το προστάτευαν κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η Gurzuf Defence παράγει επίσης το μοντέλο Ayudag-6, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Άμυνας και παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά στην ιστορία των πολεμικών συγκρούσεων, η Ουκρανία πραγματοποίησε εκκένωση τραυματισμένου στρατιώτη με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ο πεζονάυτης, με κωδικό όνομα «Kostya», τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν μόνος του στη θέση του στο ανατολικό μέτωπο του Χάρκοβο. Λόγω των συνθηκών δεν ήταν δυνατή η ασφαλής διακομιδή του από ομάδα διάσωσης ή όχημα εδάφους. Έτσι, ως έσχατη λύση, οι διοικητές στράφηκαν σε ένα νέο είδος εξοπλισμού – ένα drone βομβαρδιστικό που είχε υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις.

Πλαισιωμένο από ένα στόλο μικρότερων drone καμικάζι και τετρακόπτερων οπλισμένων με δίχτυα για να παγιδεύουν εχθρικά αεροσκάφη, το drone έπεσε κατακόρυφα και προσγειώθηκε δίπλα του.

Απίστευτο βίντεο δείχνει τον στρατιώτη της 92ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Εφόδου να προσδένεται στο drone «Heavy Shot», το οποίο πιλοτάριζε ο «Chornyi» της 30ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Κρατημένος από μια ζώνη ασφαλείας στο κάτω μέρος του drone, ο στρατιώτης βάρους 80 κιλών ανυψώνεται στη συνέχεια στον ουρανό και μεταφέρεται 18 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη γραμμή, σε ασφαλές έδαφος.

Αόρατος, ο στόλος των ουκρανικών drone πλαισιώνει το σκάφος από όλες τις πλευρές για να τον προστατεύσει. Καθώς προσγειώνεται, ο διοικητής διμοιρίας της Μονάδας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της 92ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Επίθεσης του λέει μέσω ασυρμάτου: «Καλώς ήρθες πίσω στη γη».

BREAKING: Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone https://t.co/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Το drone Heavy Shot που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή κατασκευάστηκε από την Gurzuf Defence, η οποία κατέχει το ουκρανικό ρεκόρ για το όριο βάρους του, ανυψώνοντας έως και 130 κιλά.

Με την ονομασία «Ayudag», από το όνομα ενός βουνού στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Κριμαία, μπορεί να μεταφέρει 90 κιλά σε απόσταση έως 25 χλμ. κατά τη διάρκεια των αποστολών του.

Η Gurzuf Defence παρέδωσε στους στρατιώτες δωρεάν το βαρύ εξακόπτερο, το οποίο είχε τροποποιηθεί ώστε να διατηρεί σταθερότητα και ισορροπία χωρίς να ανατρέπεται ή να ταλαντεύεται υπερβολικά.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης μοντέλα με αυξημένη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου. Ένα μοντέλο που έχει ήδη εγκριθεί επίσημα από το Υπουργείο Άμυνας και τώρα παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα για παραγγελίες από μονάδες όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων είναι το Ayudag-6.

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