Σαουδική Αραβία: Ποινές για όσους δημοσιεύουν βίντεο από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

Snapshot Το υπουργείο Εσωτερικών της Σαουδικής Αραβίας προειδοποιεί για νομικές κυρώσεις σε όσους καταγράφουν ή δημοσιοποιούν βίντεο και πληροφορίες αναχαιτίσεων πυραύλων και drones.

Η απαγόρευση καλύπτει τη φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και αναμετάδοση πληροφοριών για επιχειρήσεις αναχαίτισης και σημεία πτώσης πυραύλων, drones ή συντριμμιών.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε σε επτά γλώσσες και απευθύνεται σε όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, εν μέσω αυξημένων επιθέσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές και έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Ξένες πρεσβείες καλούν τους πολίτες τους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, να αποφεύγουν ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια συναγερμών και να μην πλησιάζουν σημεία πτώσης συντριμμιών. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση προς κατοίκους και επισκέπτες να μην καταγράφουν και να μη δημοσιοποιούν πληροφορίες που σχετίζονται με αναχαιτίσεις πυραύλων και drones εξέδωσαν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας, που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση, η δημοσίευση ή η αναμετάδοση πληροφοριών για επιχειρήσεις αναχαίτισης, αλλά και για τα σημεία όπου πέφτουν πύραυλοι, drones ή συντρίμμια τους, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές συνέπειες.

Το μήνυμα εκδόθηκε σε επτά γλώσσες και απευθύνεται ουσιαστικά σε όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Στο φόντο οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις

Η προειδοποίηση έρχεται μετά από σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones, που έχουν πλήξει μεταξύ άλλων αεροδρόμια και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας.

Τις τελευταίες ημέρες, επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι της Υεμένης έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές και έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις σαουδαραβικές αρχές.

Η επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, ενώ ακολούθησαν νέες επιθέσεις και απόπειρες αναχαίτισης σε διάφορα σημεία της χώρας.

Περιορισμοί στη δημοσιοποίηση εικόνων

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν απαγορεύουν μόνο τη δημοσίευση εικόνων από ενεργές αναχαιτίσεις, αλλά και πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύπτουν πού έπεσαν πύραυλοι, drones ή συντρίμμια τους.

Η προειδοποίηση εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, με τις αρχές να επιχειρούν να περιορίσουν τη διάδοση πληροφοριών που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν στοιχεία για τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας ή για τα αποτελέσματα των πληγμάτων.

Παράλληλα, ξένες πρεσβείες έχουν εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες τους να ακολουθούν τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, να αποφεύγουν ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια συναγερμών και να μην πλησιάζουν σημεία όπου έχουν πέσει συντρίμμια.

Η νέα προειδοποίηση έρχεται ενώ η ένταση παραμένει υψηλή στη Σαουδική Αραβία και οι επιθέσεις έχουν ήδη επηρεάσει αεροδρόμια, πτήσεις και κρίσιμες υποδομές της χώρας.

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