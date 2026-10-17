Σαουδική Αραβία: Εκτελέστηκαν πέντε άτομα για «τρομοκρατία»

Η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε σήμερα πέντε Σαουδάραβες για «τρομοκρατία», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ανεβάζοντας τον αριθμό των εκτελέσεων για αυτό το έτος σε 188, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι πέντε άνδρες «διέπραξαν τρομοκρατικά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων ένταξη σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, πυροβολισμούς πολλές φορές εναντίον μελών των δυνάμεων ασφαλείας (...) κατοχή όπλων (...) και παροχή υποστήριξης για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιχειρήσεων» στο βασίλειο, ανέφερε το υπουργείο.

Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στην πλούσια σε πετρέλαιο ανατολική επαρχία, όπου κατοικεί η πλειοψηφία της σιιτικής μειονότητας της χώρας, η οποία για χρόνια καταγγέλλει την περιθωριοποίησή της στο σουνιτικό βασίλειο.

Από τον Ιανουάριο, το Ριάντ έχει πραγματοποιήσει 15 εκτελέσεις για «τρομοκρατία», κυρίως στα ανατολικά, σε σύγκριση με 40 που έχουν προγραμματιστεί για το 2025.

Μεταξύ των 188 ατόμων που εκτελέστηκαν φέτος στη χώρα είναι 88 Σαουδάραβες και 115 καταδικασμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 79 αλλοδαπών, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η Σαουδική Αραβία είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μεταξύ 2022 και 2025, μετά την Κίνα και το Ιράν.