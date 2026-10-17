Η Αίγυπτος έτοιμη να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία

Snapshot Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ζήτησε από το αιγυπτιακό κοινοβούλιο εξουσιοδότηση για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση που του ζητηθεί.

Η Αίγυπτος δηλώνει έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να επιδιώκει επιθετικές ενέργειες.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας έχουν κλιμακωθεί, με στόχους όπως το αεροδρόμιο του Ριάντ και η Saudi Aramco, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Η Αίγυπτος θα ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά Σαλμάν και του διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τους οποίους ο Σίσι έχει διαβουλεύσεις για την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Βουλή της Αιγύπτου προγραμμάτισε έκτακτη συνεδρίαση για την Κυριακή, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Σίσι, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ημερήσια διάταξη. Snapshot powered by AI

Η Αίγυπτος θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας, εφόσον της ζητηθεί, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι κατά του βασιλείου.

Λίγο αργότερα, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση για την Κυριακή.

«Είναι αδιανόητο να επιτρέψουμε να πληγούν η Σαουδική Αραβία, η ασφάλεια ή η σταθερότητά της», τόνισε ο Σίσι, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης στην Αιγυπτιακή Στρατιωτική Ακαδημία. Διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για αμυντικούς σκοπούς.

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν, έχουν επιτεθεί τις τελευταίες ημέρες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και στον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco. Οι επιθέσεις σημειώνονται ενώ έχουν αναζωπυρωθεί οι μάχες με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, τις οποίες στηρίζει η Σαουδική Αραβία, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ο Σίσι δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα ενεργήσει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σαουδάραβα βασιλιά Σαλμάν και του διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο τελευταίος είχε επισκεφθεί τον Αιγύπτιο πρόεδρο στις 15 Σεπτεμβρίου, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη. Στην ατζέντα των συνομιλιών τους περιλαμβάνονταν η ασφάλεια και η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Γνωρίζω ότι αυτό απαιτεί την έγκριση του αιγυπτιακού κοινοβουλίου και ζητώ να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση, ώστε να μας δώσει αυτή την εξουσιοδότηση, εφόσον μας ζητηθεί», ανέφερε ο Σίσι.

Λίγο μετά την ομιλία του, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει σε ολομέλεια την Κυριακή στις 13.00 τοπική ώρα, ανταποκρινόμενη στο αίτημά του. Δεν γνωστοποίησε, ωστόσο, την ημερήσια διάταξη.

Η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία διατηρούν στενές στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις. Μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον στρατό το 2013, η Σαουδική Αραβία και άλλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη του Κόλπου στήριξαν το Κάιρο με δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα και επενδύσεις.

Η Αίγυπτος συμμετείχε επίσης στον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία που επενέβη το 2015 στην Υεμένη, για να υποστηρίξει την κυβέρνηση της χώρας απέναντι στους Χούθι.

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