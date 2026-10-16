Τραμπ: Ξανά στο τραπέζι οι Συμφωνίες του Αβραάμ - Σενάρια για προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία είναι πιθανό να προσχωρήσει σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Το Ισραήλ έχει παράσχει πληροφορίες στη Σαουδική Αραβία μέσω της Ουάσιγκτον για την αντιμετώπιση των Χούθι, χωρίς όμως άμεση στρατιωτική επέμβαση.

Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας έχουν αυξηθεί, προκαλώντας αυξημένη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε για τον κίνδυνο ευρύτερης αντιπαράθεσης και αναβολής εκλογών σε περίπτωση ισραηλινής στρατιωτικής εμπλοκής.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ζητήσει επίσημα άμεση ισραηλινή στρατιωτική βοήθεια, παρά μόνο ανταλλαγή πληροφοριών μέσω αμερικανικών καναλιών. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην προσχώρηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει ήδη βοηθήσει το βασίλειο στην αντιμετώπιση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης και προέβλεψε ότι το Ριάντ θα αποδεχθεί πρόσθετη ισραηλινή συνδρομή.

Οι δηλώσεις του γίνονται εν μέσω αναζωπύρωσης των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση κατά των ανταρτών από την έναρξη της τελευταίας κλιμάκωσης.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η προοπτική ένταξης της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ βρίσκεται ξανά στο τραπέζι, ο Τραμπ απάντησε:

«Ναι, έτσι νομίζω. Ίσως περισσότερο από ποτέ».

«Η Σαουδική Αραβία είναι πολύ ικανοποιημένη που έχει την υποστήριξη του Ισραήλ και τη δική μας», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση εάν η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση του Ισραήλ να τη βοηθήσει στην αντιμετώπιση των Χούθι, ο Τραμπ δήλωσε:

«Ναι, το πιστεύω. Νομίζω ότι θα το κάνουν. Το Ισραήλ έχει βοηθήσει πολύ τη Σαουδική Αραβία».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τι είδους βοήθεια έχει προσφέρει το Ισραήλ. Ωστόσο, όπως είχε μεταδώσει το ynet, περιφερειακές διπλωματικές πηγές ανέφεραν τον Σεπτέμβριο ότι το Ισραήλ εκτιμάται πως παρείχε πληροφορίες στη Σαουδική Αραβία μέσω της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM). Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βοήθεια δεν περιλάμβανε ισραηλινή συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις ή άμεση στρατιωτική επέμβαση στην Υεμένη.

Το ζήτημα της ισραηλινής εμπλοκής έχει αποκτήσει πιο επείγοντα χαρακτήρα έπειτα από σειρά επιθέσεων των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ανάμεσά τους ήταν το πυραυλικό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ το περασμένο Σάββατο, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Οι Χούθι έχουν απειλήσει με νέες επιθέσεις κατά του βασιλείου, ενώ οι δυνάμεις του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία έχουν επαναλάβει τα πλήγματα εναντίον στόχων τους στην Υεμένη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ynet μετέδωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι διερεύνησαν με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, το ενδεχόμενο ισραηλινών πληγμάτων κατά των Χούθι.

Ο Ζαμίρ προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη αντιπαράθεση με τους αντάρτες και ενδεχομένως με το Ιράν, καθώς και να αναγκάσει το Ισραήλ να αναβάλει τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζαμίρ εξέφρασε τις ανησυχίες του σε συζητήσεις με τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ. Ο τελευταίος είχε επίσης συνομιλίες με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, εν μέσω της κλιμάκωσης.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ζητήσει δημοσίως άμεση ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση, παρά τις αναφορές για συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Ουάσιγκτον.

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