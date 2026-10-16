Δένδιας από Ριάντ: «Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας για θέματα στρατηγικής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας.

Ο πρίγκιπας διάδοχος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης και της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και αμυντικής καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας στο Γιανμπού και ευχαρίστησε το προσωπικό για το έργο του.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε τη σημασία της εμπειρίας που αποκτούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσα από τη συμμετοχή τους στην άμυνα του βασιλείου, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή της Ελλάδας αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές. Snapshot powered by AI

Επαφές στο υψηλότατο επίπεδο είχε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας στη Σαουδική Αραβία σε μία εποχή που το σουνιτικό βασίλειο αντιμετωπίζει σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών του από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τα μέλη της Ελληνικής Δύναμης που υπηρετούν τα συστήματα Patriot.

Ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου του σουνιτικού βασιλείου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ και είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Άμυνας της χώρας πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ. Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον πρίγκιπα διάδοχο βρέθηκαν η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις κατά της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν εξέφρασε από την πλευρά του τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας - ΕΛΔΥΣΑ) στην Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα ο Νίκος Δένδιας και ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και εξετάστηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην αμυντική καινοτομία.

Επίσης, ο Σαουδάραβας υπουργός επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα. Στη συνέχεια, ο Νίκος επισκέφθηκε το βράδυ της Πέμπτης τις εγκαταστάσεις της ΕΛΔΥΣΑ στην περιοχή Γιανμπού όπου τον υποδέχθηκε εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας ο υποστράτηγος Αχμέντ αλί Αλνταμπεΐς.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε από τον Διοικητή της ΕΛΔΥΣΑ για την αποστολή της και συνομίλησε με το προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για το καθήκον το οποίο επιτελεί.Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Νίκος Δένδιας τόνισε: «Είχα, καταρχάς, τη χαρά να γίνω δεκτός από τον Πρίγκιπα Διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος με ευχαρίστησε για την παρουσία μας στη Σαουδική Αραβία, για την παρουσία της Ελληνικής Πυροβολαρχίας, για τη συμμετοχή μας στην Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Επίσης, έγινε μια ευρύτερη συζήτηση των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή».

«Αμέσως μετά, συναντήθηκα με τον Υπουργό Άμυνας, Πρίγκιπα Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ξεκίνησε διατυπώνοντας την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Εν συνεχεία, συζητήσαμε για μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τεχνικά ζητήματα που αφορούν την παραμονή, τη συνέχιση της παραμονής της Πυροβολαρχίας μας στο Γιανμπού», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Επίσης, επισκέφθηκα το Γιανμπού και πριν από λίγη ώρα είχα την πολύ μεγάλη χαρά να σφίξω τα χέρια των στελεχών της Ελληνικής Δύναμης της Σαουδικής Αραβίας, των γυναικών και των ανδρών που υπηρετούν τα συστήματα Patriot και που συμμετέχουν στην Άμυνα του Βασιλείου, αλλά επίσης προσφέρουν και στην Άμυνα της Πατρίδας μας. Προσφέρουν, υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της. Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές . Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων».

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