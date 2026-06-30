Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος

Κάθε αστέρι κρύβει μια ευχή. Και κάθε ευχή μπορεί να γίνει ένα ακόμα χαμόγελο ελπίδας και χαράς για ένα παιδί που δίνει τη δική του μάχη με μια σοβαρή ασθένεια. Όταν όμως τα αστέρια γίνονται πιο δυνατά τότε και οι ευχές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να αλλάζουν ζωές!

Με σταθερή προσήλωση στην κοινωνική προσφορά η AVIN, στέκεται αρωγός στο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών που χαρίζουν δύναμη, ελπίδα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσούν και αισιοδοξία στις

οικογένειές τους.

Μέσα από μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν, και με τη σκέψη ότι κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN καλεί τώρα τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσα από την εφαρμογή AVIN Kερδίζω. Να μετατρέψουν δηλαδή μια απλή καθημερινή κίνηση, όπως είναι οι συναλλαγές στο πρατήριο, σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς. Με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, που αριθμεί πάνω από 650 πρατήρια καταλαβαίνουμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής είναι πολύ μεγάλη!

Το πιο σημαντικό; Η AVIN 10πλασιάζει κάθε προσφορά πόντων που πραγματοποιούν οι πελάτες της. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και η πιο μικρή προσφορά αποκτά πολλαπλάσια αξία, ενισχύοντας σημαντικά το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ακόμη περισσότερων ευχών.

Πώς μπορούμε όμως να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες;

Η συμμετοχή είναι απλή, εύκολη και γρήγορη:

Κατεβάζετε την εφαρμογή AVIN Κερδίζω

Πραγματοποιείτε καθημερινές συναλλαγές σε καύσιμα, προϊόντα από τα καταστήματα AGORA, πλύσιμο αυτοκινήτου ή απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας καφέ Costa Coffee στα πρατήρια AVIN -σε όλη την Ελλάδα-

και συλλέγετε πόντους.

και συλλέγετε πόντους. Προσφέρετε όσους πόντους επιθυμείτε από το υπόλοιπό σας στο Make-A-Wish Ελλάδος.

Η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους που έχετε προσφέρει και τους μετατρέπει σε χρήματα τα οποία αποδίδει στο Make-A-Wish Ελλάδος!

Για το Make-A-Wish Ελλάδος κάθε ευχή αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία, που επιδρά καθοριστικά στη ζωή του παιδιού, δίνοντάς του δύναμη σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Με έμπνευση τη δύναμη της ευχής, οι άνθρωποι του οργανισμού εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκονται δίπλα σε παιδιά 3-17 ετών με σοβαρές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους, με Χαρά, Δύναμη και Ελπίδα.

Και η AVIN, στηρίζει έμπρακτα αυτή την αποστολή. Ήδη από την αρχή του έτους η εταιρεία έχει συμβάλει στην εκπλήρωση δεκάδων παιδικών ευχών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά. Με την ισχυροποίηση του προγράμματος και την συμμετοχή των χιλιάδων πελατών της, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική ώστε ακόμα περισσότερα παιδιά και οι οικογένειές τους να αντλήσουν δύναμη από την εκπλήρωση μια ευχής.

Στην πραγματικότητα, η αξία αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνά τους αριθμούς και τους πόντους που συγκεντρώνονται. Γιατί κάθε προσφορά αποτελεί ένα μήνυμα υποστήριξης προς τα παιδιά που δίνουν έναν καθημερινό αγώνα, και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινωνία μπορεί να σταθεί δίπλα τους. Μέσα από τη συνεργασία της AVIN με το Make-A-Wish Ελλάδος, δημιουργείται μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς, όπου η συμμετοχή του καθενός αποκτά ουσιαστικό αντίκτυπο. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που εκπληρώνεται κρύβεται μια ιστορία θάρρους, αισιοδοξίας και δύναμης. Και όταν χιλιάδες άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, τότε οι ευχές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να φωτίσουν τις ζωές των παιδιών και να τους χαρίσουν πολύτιμες στιγμές χαράς που θα θυμούνται για πάντα.

Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία η AVIN αναδεικνύει τη δράση του «AVIN Στηρίζω», συνεχίζοντας δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία. Γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ακόμη και η πιο μικρή προσφορά μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης ευχής που γίνεται πραγματικότητα.

Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί.