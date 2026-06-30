Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος

Newsbomb

Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κάθε αστέρι κρύβει μια ευχή. Και κάθε ευχή μπορεί να γίνει ένα ακόμα χαμόγελο ελπίδας και χαράς για ένα παιδί που δίνει τη δική του μάχη με μια σοβαρή ασθένεια. Όταν όμως τα αστέρια γίνονται πιο δυνατά τότε και οι ευχές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να αλλάζουν ζωές!

Με σταθερή προσήλωση στην κοινωνική προσφορά η AVIN, στέκεται αρωγός στο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών που χαρίζουν δύναμη, ελπίδα και χαμόγελα στα παιδιά που νοσούν και αισιοδοξία στις
οικογένειές τους.

Μέσα από μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν, και με τη σκέψη ότι κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN καλεί τώρα τους πελάτες των πρατηρίων της να προσφέρουν πόντους μέσα από την εφαρμογή AVIN Kερδίζω. Να μετατρέψουν δηλαδή μια απλή καθημερινή κίνηση, όπως είναι οι συναλλαγές στο πρατήριο, σε μια πράξη ουσιαστικής προσφοράς. Με ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, που αριθμεί πάνω από 650 πρατήρια καταλαβαίνουμε ότι η δυνατότητα συμμετοχής είναι πολύ μεγάλη!

005.jpg

Το πιο σημαντικό; Η AVIN 10πλασιάζει κάθε προσφορά πόντων που πραγματοποιούν οι πελάτες της. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και η πιο μικρή προσφορά αποκτά πολλαπλάσια αξία, ενισχύοντας σημαντικά το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ακόμη περισσότερων ευχών.

Πώς μπορούμε όμως να συνεισφέρουμε στην εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες;

Η συμμετοχή είναι απλή, εύκολη και γρήγορη:

  • Κατεβάζετε την εφαρμογή AVIN Κερδίζω
  • Πραγματοποιείτε καθημερινές συναλλαγές σε καύσιμα, προϊόντα από τα καταστήματα AGORA, πλύσιμο αυτοκινήτου ή απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας καφέ Costa Coffee στα πρατήρια AVIN -σε όλη την Ελλάδα-
    και συλλέγετε πόντους.
  • Προσφέρετε όσους πόντους επιθυμείτε από το υπόλοιπό σας στο Make-A-Wish Ελλάδος.
  • Η AVIN 10πλασιάζει τους πόντους που έχετε προσφέρει και τους μετατρέπει σε χρήματα τα οποία αποδίδει στο Make-A-Wish Ελλάδος!

Για το Make-A-Wish Ελλάδος κάθε ευχή αποτελεί μία ξεχωριστή εμπειρία, που επιδρά καθοριστικά στη ζωή του παιδιού, δίνοντάς του δύναμη σε μια δύσκολη καθημερινότητα. Με έμπνευση τη δύναμη της ευχής, οι άνθρωποι του οργανισμού εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια βρίσκονται δίπλα σε παιδιά 3-17 ετών με σοβαρές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους, με Χαρά, Δύναμη και Ελπίδα.

008.jpg

Και η AVIN, στηρίζει έμπρακτα αυτή την αποστολή. Ήδη από την αρχή του έτους η εταιρεία έχει συμβάλει στην εκπλήρωση δεκάδων παιδικών ευχών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά. Με την ισχυροποίηση του προγράμματος και την συμμετοχή των χιλιάδων πελατών της, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική ώστε ακόμα περισσότερα παιδιά και οι οικογένειές τους να αντλήσουν δύναμη από την εκπλήρωση μια ευχής.

Στην πραγματικότητα, η αξία αυτής της πρωτοβουλίας ξεπερνά τους αριθμούς και τους πόντους που συγκεντρώνονται. Γιατί κάθε προσφορά αποτελεί ένα μήνυμα υποστήριξης προς τα παιδιά που δίνουν έναν καθημερινό αγώνα, και μια έμπρακτη απόδειξη ότι η κοινωνία μπορεί να σταθεί δίπλα τους. Μέσα από τη συνεργασία της AVIN με το Make-A-Wish Ελλάδος, δημιουργείται μια μεγάλη αλυσίδα προσφοράς, όπου η συμμετοχή του καθενός αποκτά ουσιαστικό αντίκτυπο. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που εκπληρώνεται κρύβεται μια ιστορία θάρρους, αισιοδοξίας και δύναμης. Και όταν χιλιάδες άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, τότε οι ευχές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να φωτίσουν τις ζωές των παιδιών και να τους χαρίσουν πολύτιμες στιγμές χαράς που θα θυμούνται για πάντα.

digital-banners-300x600300x250.jpg

Μέσα από αυτή τη νέα συνεργασία η AVIN αναδεικνύει τη δράση του «AVIN Στηρίζω», συνεχίζοντας δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία. Γιατί όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ακόμη και η πιο μικρή προσφορά μπορεί να γίνει η αρχή μιας μεγάλης ευχής που γίνεται πραγματικότητα.

Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:12ΥΓΕΙΑ

Θεμιστοκλέους: Νέες παρεμβάσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αποζημίωση αντιμυλλέριου ορμόνης

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Κάτω Πετράλωνα: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Επί τόπου 3 ασθενοφόρα για τους αγνοούμενους

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Στροφή» Φάμελλου στο Εκτελεστικό Γραφείο - Στις 11 Ιουλίου η νέα ΚΕ

14:00ΥΓΕΙΑ

Ποιοι καρκίνοι μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα;

13:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο: Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος πρόεδρος, ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας

13:57ANNOUNCEMENTS

Οι πελάτες της AVIN μπορούν να προσφέρουν πόντους στο Make-A-Wish Ελλάδος, και η εταιρεία 10πλασιάζει κάθε προσφορά

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Alumni Network στην Ελλάδα: Πώς ενισχύει την απασχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε κτήριο στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για μία αγνοούμενη - ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική επί τόπου

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Το απίστευτο ταξίδι του Φέλιξ του αετού: Ξεκίνησε από την Σερβία και αιχμαλωτίστηκε στη Συρία από λαθροθήρες

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο «ιπτάμενος» Ολλανδός ντε Φράι στον Παναθηναϊκό: Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε την μετεγγραφή

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τη βιντεοσκόπησα γιατί είναι στέλεχος της ΝΔ»: Ζωή εκτός ελέγχου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για άρση ασυλίας της - «Σκυφτοί» οι βουλευτές της ΝΔ, ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου «δεν έχει τσίπα»

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις, λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;

13:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Να παραιτηθεί ο Φάμελλος, να εκκινήσουν διαδικασίες εκλογής προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαι «παρών»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κάμερα κατέγραψε τα νεκρά αδελφάκια να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο - Έμειναν κλειδωμένα για πάνω από τρεις ώρες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης όρθιος στον Ευαγγελισμό: Το «ευχαριστώ» του υφυπουργού στους γιατρούς και το μήνυμά του «η επιστήμη σώζει ζωές»

12:53ANNOUNCEMENTS

Η Philip Morris International και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν την πλατφόρμα "Believe. Further"

12:53ANNOUNCEMENTS

Καλοκαιρινή περιοδεία για την παράσταση «Ο Τέλειος Φόνος» από 10 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε κτήριο στα Πετράλωνα - Πληροφορίες για μία αγνοούμενη - ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική επί τόπου

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες και βίντεο σοκ από την κατάρρευση πολυκατοικίας

10:58LIFESTYLE

Αποχωρεί ο Τάσος Αρνιακός από τον ΑΝΤ1 – Το επόμενο βήμα

11:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Πόσο μεγάλος σεισμός μπορεί να γίνει στην Ελλάδα

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης όρθιος στον Ευαγγελισμό: Το «ευχαριστώ» του υφυπουργού στους γιατρούς και το μήνυμά του «η επιστήμη σώζει ζωές»

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή τις επόμενες ημέρες εφιστά ο Μαρουσάκης - Έρχεται κύμα καταιγίδων

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Κάμερα κατέγραψε τα νεκρά αδελφάκια να παίζουν μέσα στο αυτοκίνητο - Έμειναν κλειδωμένα για πάνω από τρεις ώρες

10:37LIFESTYLE

Από κουμπάρες... δύο ξένες: Ο λόγος που η Βάσω Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα η πιο ζεστή μέρα - Τι έρχεται στην Ελλάδα έως και τις 10 Ιουλίου

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Μονακό: Χαροπαλεύει Ουκρανός κροίσος, ακρωτηριάστηκε η σύζυγός του μετά από έκρηξη βόμβας

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τη βιντεοσκόπησα γιατί είναι στέλεχος της ΝΔ»: Ζωή εκτός ελέγχου στη Βουλή κατά τη συζήτηση για άρση ασυλίας της - «Σκυφτοί» οι βουλευτές της ΝΔ, ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου «δεν έχει τσίπα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ιστορία του τερματοφύλακα Χιλ, της Παραγουάης: Η γυναίκα του έπαθε ανακοπή στον τοκετό και πούλησε τα πάντα για να ζήσουν, εκτός από τα γάντια του

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του παιδιού

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε τον τραγουδιστή Δημήτρη Κανέλλο

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι δύσκολο να βλέπω τους γονείς μου να ζουν τόσο άνετα οικονομικά, ενώ εγώ δυσκολεύομαι»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ταυτοποίηθηκε η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε προχωρημένη σήψη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων

14:00ΥΓΕΙΑ

Ποιοι καρκίνοι μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα;

13:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο: Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος πρόεδρος, ο Ευάγγελος Μπακέλας εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ