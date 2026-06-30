Δίκη 3χρονου Άγγελου: Ομόφωνα ένοχοι η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του παιδιού

Snapshot Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του 3χρονου Άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία.

Η εισαγγελέας τόνισε ότι το παιδί υπέστη συστηματική κακοποίηση με πολλαπλές βλάβες σε διάστημα δύο μηνών, που οδήγησαν σε θάνατο από δυνατή πλήξη στο κεφάλι και έντονη ανακίνηση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αποδόμησαν την ευθύνη τους, αλλά η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι ψεύδονται και ότι η μετάθεση ευθυνών ενισχύει την ενοχή τους.

Η μητέρα δεν έδειξε δισταγμό στην κακοποίηση του παιδιού και είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης, ενώ ο 44χρονος απέκρυπτε κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Η εισαγγελέας ζήτησε παραδειγματική τιμωρία και των δύο, απορρίπτοντας την πιθανότητα μειωμένου καταλογισμού ή ακαταλόγιστου. Snapshot powered by AI

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν για την υπόθεση του θανάτου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη, η μητέρα του παιδιού και ο πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης και έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις, η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, ανακοίνωσε την ετυμηγορία της έδρας, κρίνοντας ομόφωνα ένοχους σύμφωνα με το κατηγορητήριο την 27χρονη και τον 44χρονο, με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου ενώ ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τα ελαφρυντικά.

Η πρόταση της Εισαγγελέως

«Καταπέλτης» για τους δύο κατηγορούμενους ήταν χθες, Δευτέρα, η Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της για τη δίκη στην υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

«Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση εδώ μέσα είναι αυτός που λείπει: ο μικρός Άγγελος. Όλοι οι άλλοι έχουν την υπεράσπισή τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την ανάδειξη της αλήθειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελέας προχώρησε σε αναλυτική αναδρομή στο χρονικό της υπόθεσης, ξεκινώντας από τη στιγμή που η Ελευθερία εγκαταστάθηκε στην Κρήτη μαζί με τον μικρό Άγγελο.

Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά τους χαρακτηριζόταν από σοβαρά προβλήματα και συνθήκες διαβίωσης που δεν κάλυπταν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες του παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό, όπως επισήμανε, ότι δεν διέθεταν ούτε πάνες για τον 3χρονο. Επισήμανε ακόμη ότι, κατά το διάστημα της συμβίωσης του ζευγαριού στο Ηράκλειο, κανείς από τους δύο δεν εργαζόταν, ενώ αναφέρθηκε και στις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο.

«Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι»

Όπως τόνισε, μόνο ένας μάρτυρας παρέμεινε απολύτως συνεπής σε όσα είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία. Πρόκειται για γείτονα του ζευγαριού, ο οποίος, όπως υπενθύμισε, είχε περιγράψει τον 44χρονο ως άνθρωπο που «έχει τσακωθεί με την αλήθεια», χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη «μανιακό ψεύτη» και «κλέφτη», ενώ είχε αναφέρει ότι «δεν τον είχε κανείς σε υπόληψη».

Αναφερόμενη στα γεγονότα της 26ης Ιανουαρίου, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ευρήματα που κατέγραψε η ιατροδικαστική εξέταση, υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο το σώμα του παιδιού αποτύπωνε όσα είχαν προηγηθεί. «Ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι. Και ας μη βρήκε κανένας το θάρρος να μας πει τι έγινε και του έκοψαν βίαια τη ζωή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για κακώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένα περιστατικά ή ατυχήματα. «Είναι πάρα πολλές οι βλάβες. Είναι συστηματικές, είναι βλάβες μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου στο τρίχρονο παιδάκι, σε βάθος δύο μηνών», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό αυτό που εκτυλίχθηκε το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου. «Αυτό αποδίδεται σε δυνατή πλήξη στο κεφάλι, σε συνδυασμό με την έντονη ανακίνηση του παιδιού. Αυτός ήταν ο μηχανισμός θανάτου», είπε.

«Και οι δύο λένε ψέματα»

Η εισαγγελέας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο, τραυματισμοί τέτοιας βαρύτητας απαντώνται συνήθως σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. «Ειπώθηκε ότι τέτοιες κακώσεις συναντάμε σε τροχαία ατυχήματα. Φανταστείτε τι έγινε στο κεφαλάκι ενός τρίχρονου παιδιού», σημείωσε.

Η ίδια ήταν κατηγορηματική ως προς τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. «Και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας», ανέφερε.

«Έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι. Έχουμε δύο ανθρώπους που κακοποιούν συστηματικά το παιδί. Μέσα σε διάστημα δύο μηνών αρχίζουν να καταστρέφουν σιγά-σιγά το παιδί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι. «Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Ο ένας δεν γνωρίζει τι γίνεται στο σπίτι του, η άλλη δεν ξέρει τι γίνεται στο παιδί της. Σε ποιο μυαλό χωρούν αυτά;», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη ειδικότερα στη μητέρα του παιδιού, υποστήριξε ότι δεν επέδειξε κανέναν δισταγμό απέναντι στην κακοποίηση του ίδιου της του παιδιού. «Η μητέρα δεν είχε κανέναν δισταγμό για τον βασανισμό του παιδιού της», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, «προφανώς και κάπνιζε και εκείνη, προφανώς προκάλεσε και αυτή εγκαύματα» στο σώμα του Άγγελου.

Η εισαγγελέας προειδοποίησε ότι δεν συντρέχει λόγος επίκλησης μειωμένου ή ανύπαρκτου καταλογισμού. «Μην έρθει η υπεράσπιση να ζητήσει ακαταλόγιστο, ούτε μειωμένο καταλογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να κηρυχτούν ένοχοι και οι δύο»

Η ίδια υποστήριξε ότι η 27χρονη μητέρα είχε πλήρη επίγνωση των όσων συνέβαιναν στο παιδί της και της οδύνης που βίωνε. «Και η μαμά μπορεί να βλάπτει τον μικρό Άγγελο και φυσικά το κάνει. Μας νοιάζει ότι κατανοεί πως ένα παιδί υποφέρει και υποφέρει από πράξεις βίας», τόνισε.

Αναφερόμενη στον 44χρονο συγκατηγορούμενο, σημείωσε ότι εξακολουθεί να αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης. «Ο 44χρονος δεν θέλει να μας τα πει για τους δικούς του λόγους», είπε.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, ενώ πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι και για την πράξη της πρόκλησης μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του 3χρονου Άγγελου, που υπέφερε.

Επανέλαβε ότι «ψεύδονται οι κατηγορούμενοι» και τόνισε πως «η μετάθεση της ευθύνης το μόνο που αποπνέει είναι η ενοχή του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι αλληλοκατηγορίες τους δεν αναιρούν αλλά, αντιθέτως, ενισχύουν την ευθύνη τους για όσα συνέβησαν στον 3χρονο Άγγελο.

Ολοκληρώνοντας την πρότασή της, ζήτησε από το δικαστήριο την παραδειγματική τιμωρία και των δύο ενώ αναφερόμενη στη στάση της μητέρας του Άγγελου, η εισαγγελέας σχολίασε τους ισχυρισμούς της ότι επιθυμεί να αποφυλακιστεί για να συναντήσει το παιδί της, παρά το γεγονός ότι εκείνο έχει χάσει τη ζωή του.

«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ότι θέλει να βγει από τη φυλακή και να συναντήσει τον Άγγελο, δήθεν ότι είναι ζωντανός. Όμως να είναι σίγουρη ότι ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε», τόνισε ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της.

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