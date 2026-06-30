Δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο: Σήμερα η απόφαση για το θάνατό του μετά από βαριά κακοποίηση

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου μετά από βαριά κακοποίηση ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμενόμενη ετυμηγορία.

Η εισαγγελέας ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία της 27χρονης μητέρας και του 45χρονου πρώην συντρόφου της, ενώ πρότεινε την απαλλαγή του βιολογικού πατέρα.

Το παιδί είχε 32 τραύματα στο κορμάκι του και κακοποιούνταν συστηματικά, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

Η μητέρα αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο σύντροφός της προκαλούσε εγκαύματα στο παιδί, ενώ η υπεράσπισή της ανέφερε μειωμένη νοημοσύνη της.

Ο 45χρονος πρώην σύντροφος αρνείται ότι χτυπούσε το παιδί και δηλώνει ότι είχε βιντεοσκοπήσει μελανιές για να αποδείξει την κακοποίηση από τη μητέρα. Snapshot powered by AI

Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο έπειτα από βαριά κακοποίηση που υπέστη καθώς σήμερα αναμένεται η ετυμηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται στις 12 το μεσημέρι. Στην χθεσινή η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης σε βάρος των κατηγορουμένων - την 27χρονη μητέρα του παιδιού και τον 45χρονο πρώην σύντροφό της-.

Κατηγορούμενος στη δίκη, όχι όμως για την ανθρωποκτονία, αλλά για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρόνο, είναι και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλαγή του βιολογικού πατέρα απαλλαγή του βιολογικού πατέρα, ωστόσο ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία, τόσο της 27χρονης μητέρας, όσο και του 45χρονου συντρόφου της.

Όπως τόνισε στην αγόρευσή της, μεταξύ άλλων, και οι δύο κατηγορούμενοι «λένε ψέματα» και ότι το παιδί, στο κορμάκι του οποίου εντοπίστηκαν 32 τραύματα, κακοποιούνταν συστηματικά. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι το παιδί χτύπησε μόνο του. Μπορούμε να πούμε ότι αυτοί χτυπούσαν το παιδί ανελέητα» σημείωσε, σχολιάζοντας ότι και οι δύο κατέστρεφαν σιγά-σιγά το άτυχο αγοράκι.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

«Εγώ δεν έκανα τίποτα στο παιδί μου» ανέφερε στην απολογία της η μητέρα, η οποία υποστήριξε ότι ο σύντροφός της προκαλούσε εγκαύματα στο παιδί «για να βάλει μυαλό». Η ίδια μάλιστα, ζήτησε συγγνώμη που δεν κατάφερε να το σώσει, με την υπεράσπισή της πάντως, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιων του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, να θέτει ζητήματα ικανότητας αντίληψης, παρουσιάζοντας γνωματεύσεις που έδειξαν ότι ο δείκτης νοημοσύνης της είναι 63 και άρα δύσκολο να μπορέσει να αντιληφθεί τον κίνδυνο ή και να επιλύσει καταστάσεις.

Από την πλευρά του, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν είχε ουδέποτε χτυπήσει το παιδί και πως είχε πολύ καλή σχέση μαζί του. «Είχα υποψίες ότι το χτυπάει, αλλά μπροστά μου δεν το χτυπούσε ποτέ. Είχα βγάλει βίντεο το παιδί με τις μελανιές και της είπα ότι εάν το ξαναχτυπήσει θα την πάω στην Αστυνομία» τόνισε ο 45χρονος, συμπληρώνοντας ότι το μοιραίο πρωινό -που η μητέρα του παιδιού είχε πάει να αγοράσει καφέ- ο ίδιος, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού, άκουσε τον ήχο από το χτύπημα του παιδιού πάνω στο τραπεζάκι.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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