Δίκη 3χρονου Άγγελου: Απολογείται ο 44χρονος - Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση

Η εισαγγελική πρόταση θα ακολουθήσει την απολογία του 44χρονου με τη δίκη πλέον να εισέρχεται στην τελική φάση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δίκη 3χρονου Άγγελου: Απολογείται ο 44χρονος - Σήμερα η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση

Ο μικρός Άγγελος

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου με την απολογία του 44χρονου Χριστόδουλου.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει 32 τραύματα στο παιδί από διαφορετικές χρονιές, ενώ κατηγορίες βαραίνουν τον 44χρονο και τον βιολογικό πατέρα για κακοποίηση.
  • Η 27χρονη μητέρα υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί και αποδίδει την κακοποίηση αποκλειστικά στον 44χρονο σύντροφό της.
  • Η μητέρα κατέθεσε ότι ο 44χρονος την απειλούσε και την απομόνωνε, ενώ αρνήθηκε να πάει το παιδί στο νοσοκομείο παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς.
  • Η δίκη εισέρχεται στην τελική φάση με την απολογία του 44χρονου και την εισαγγελική πρόταση.
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Συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατου του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη, με την απολογία του 44χρονου Χριστόδουλου που ήταν ο σύντροφος της μητέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με το cretalive, στην πολυσέλιδη ιατροδικαστική έκθεση καταγράφονται στο κορμάκι του παιδιού 32 τραύματα-χτυπήματα-καψίματα διαφορετικών χρονολογιών. Ο 44χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την Παρασκευή, όμως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο λόγω ασθενείας, όπως αναφέρθηκε, και έτσι η διαδικασία των απολογιών προχώρησε μόνο για την 27χρονη μητέρα του Άγγελου και τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο καθώς του αποδίδεται περιστατικό κακοποίησης πριν ακόμα το παιδάκι έρθει στην Κρήτη με τη μητέρα του για να ζήσουν με τον 44χρονο Χριστόδουλο.

Της απολογίας του 44χρονου θα ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση με τη δίκη πλέον να εισέρχεται στην τελική φάση για την έκδοση της αποφάσης μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης.

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του παιδιού στην απολογία της

Στην απολογία της η 27χρονη Ελευθερία υποστήριξε ότι "ήταν καλή μητέρα" και "ουδέποτε χτύπησε το παιδί της, το οποίο λάτρευε". Η πρόεδρος την κάλεσε να παραδεχθεί εάν είχε χτυπήσει ποτέ τον Άγγελο επειδή ήταν ζωηρό παιδάκι, εκείνη όμως επέμεινε ότι ποτέ δεν είχε απλώσει χέρι πάνω του. Η 27χρονη απέδωσε την κακοποίηση αποκλειστικά στον τότε σύντροφό της, υποστηρίζοντας, όμως, ότι είδε μόνο δύο φορές τον 44χρονο να χτυπά τον μικρό Άγγελο. Για το πρώτο περιστατικό ανέφερε ότι τον είδε να τον χτυπά με το ξύλο της κούνιας στα γόνατα και στους αγκώνες, λέγοντάς του: «Τι κάνεις εκεί; Γιατί το χτυπάς;», ενώ όταν του πρότεινε να μεταφέρουν το παιδί στο νοσοκομείο εκείνος απάντησε: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά». Για το δεύτερο περιστατικό περιέγραψε ότι βρήκε το παιδί τραυματισμένο στο πόδι, είχε πληγή, λέγοντας πως και τότε ζήτησε να πάνε στο νοσοκομείο, αλλά ο 44χρονος αρνήθηκε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο 44χρονος την απομόνωνε και την απειλούσε. «Δεν με άφηνε να μιλήσω με τη μητέρα μου», ενώ της έλεγε: «Αν μιλήσεις με τη μητέρα σου θα μείνεις στα σκουπίδια». Υποστήριξε ακόμη ότι της είχε πει τη φράση: «Μη φοβάσαι... Αν πάθει κάτι το παιδί σου, θα κάνουμε άλλο».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επέμεινε στις αντιφάσεις της απολογίας της, επικαλούμενη τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. «Και τα 35 χτυπήματα που αναφέρει ο ιατροδικαστής δεν τα είδατε; Γιατί δεν τον πήγατε σε ένα νοσοκομείο;», τη ρώτησε, με την 27χρονη να απαντά: «Πού να πάω; Δεν με πήγαινε, δεν ήξερα κανέναν, δεν είχα λεφτά». Αργότερα η πρόεδρος επανήλθε: «Αφού λέτε ότι τον είδατε δύο φορές να τον χτυπάει, τα υπόλοιπα από τα 35 χτυπήματα πώς έγιναν στο παιδί;», με την κατηγορούμενη να επιμένει: «Δεν ξέρω».

Για τη μοιραία ημέρα είπε ότι ο 44χρονος την έστειλε να αγοράσει καφέ και όταν επέστρεψε τον άκουσε να φωνάζει «Άγγελε, Άγγελε». Όπως περιέγραψε, «είδα το παιδί μου στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Φαινόταν μόνο το άσπρο», ενώ όταν το έπιασε, εκείνο πρόλαβε να ψελλίσει «μαμά, μαμά, μαμά». Σύμφωνα με την ίδια, ο 44χρονος της είπε ότι ο μικρός «ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι».

Στο τέλος της απολογίας της, απαντώντας στο ερώτημα της προέδρου αν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό, είπε: «Ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει. Να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε...». Ήταν η μοναδική στιγμή που λύγισε συναισθηματικά, ενώ ολοκληρώνοντας την απολογία της δήλωσε: «Νιώθω ότι ο Άγγελος είναι εδώ... Νιώθω ότι θα βγω έξω και θα τον δω ζωντανό. Δεν τον χτύπησα ποτέ μου».

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