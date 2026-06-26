Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Ξεκινούν οι απολογίες μητέρας-συντρόφου για τα βασανιστήρια

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται με τις απολογίες της μητέρας Ρέας και του συντρόφου της Χριστόδουλου στο ΜΟΔ Ηρακλείου.

Η μητέρα έχει δείκτη νοημοσύνης 63 και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην αντίληψη και στην οργάνωση της ζωής της χωρίς βοήθεια.

Ο Χριστόδουλος παρουσιάζεται και ως στοργικός προς τα παιδιά και ως συγκρουσιακός χαρακτήρας με ασταθή εργασιακή κατάσταση.

Οι κατηγορούμενοι δεν είχαν επικοινωνία κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και ανταλλάσσουν αντίθετους ισχυρισμούς για τη σχέση τους με τον Άγγελο.

Το μοιραίο πρωινό, η Ρέα υποστηρίζει ότι βρήκε το παιδί σε άσχημη κατάσταση μετά την απουσία της, ενώ ο Χριστόδουλος ισχυρίζεται ότι βρήκε τον Άγγελο λιπόθυμο μετά από θόρυβο στην κουζίνα. Snapshot powered by AI

Η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, συνεχίζεται σήμερα στο ΜΟΔ Ηρακλείου με τις απολογίες των βασικών κατηγορούμενων, της μητέρας του παιδιού και του συντρόφου της.

Οι δύο κατηγορούμενοι διατηρούσαν σχέση περίπου τριών μηνών, όταν η 27χρονη Ρέα, αποφάσισε να πάρει τον μικρό Άγγελο και να μετακομίσει από την Αθήνα στο Ηράκλειο, προκειμένου να συγκατοικήσει με τον Χριστόδουλο, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Μειωμένης αντίληψης η Ρέα

Σε ό,τι αφορά στη μητέρα, όσοι έχουν καταθέσει υπέρ της (ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φίλοι, συγγενείς και γείτονες) μίλησαν για μία γυναίκα που από παιδί αντιμετώπιζε σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα και στην αντίληψη.

Η πραγματογνωμοσύνη έδειξε ότι έχει δείκτη νοημοσύνης 63, και σύμφωνα με καταθέσεις, δεν αλληλεπιδρούσε εύκολα με συνομηλίκους της, δυσκολευόταν να διαχειριστεί τις φωνές και το bullying που δεχόταν και δεν είχε επαρκή αντίληψη του κινδύνου. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, δεν ήταν σε θέση να οργανώσει αυτόνομα τη ζωή της χωρίς καθοδήγηση.

Οι δύο όψεις του Χριστόδουλου

Αναφορικά με τον έτερο κατηγορούμενο, τον Χριστόδουλο, παρουσιάστηκε ως άνθρωπος που αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά. Αναφέρθηκε ότι η κόρη του, την οποία είχε αναλάβει να μεγαλώσει για μεγάλο διάστημα μετά το διαζύγιό του, διατηρεί πολύ στενό δεσμό μαζί του. Μάρτυρες κατέθεσαν επίσης ότι φρόντιζε τον Άγγελο και ότι το παιδί τον αποκαλούσε «μπαμπά».

Ωστόσο, υπήρχαν και καταθέσεις που παρουσίασαν μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα. Σύμφωνα με αυτές, ο Χριστόδουλος είχε κατά καιρούς συγκρουσιακή συμπεριφορά στη γειτονιά, εργαζόταν περιστασιακά, ενώ συχνά ο ίδιος και η σύντροφός του ζητούσαν βοήθεια ή πράγματα από γείτονες.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι δύο κατηγορούμενοι δεν αντάλλαξαν ούτε ένα βλέμμα και παρέμεναν διαρκώς σε απόσταση ο ένας από τον άλλον.

Ο Χριστόδουλος φέρεται να έχει υποστηρίξει κατά την προανακριτική διαδικασία ότι η Ρέα ζήλευε τη στενή σχέση που είχε αναπτύξει ο Άγγελος μαζί του. Αντίστοιχος ισχυρισμός έχει προβληθεί και από την πλευρά της Ρέας, αλλά με αντίστροφη φορά: ότι ο Χριστόδουλος ενοχλούνταν επειδή το παιδί ήταν ιδιαίτερα δεμένο με τη μητέρα του και δεν την άφηνε μόνη ούτε όταν πήγαινε στην τουαλέτα.

Το μοιραίο πρωινό

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που έχουν προβληθεί για το μοιραίο πρωινό, η Ρέα είχε βγει από το σπίτι για να αγοράσει καφέ, έπειτα από απαίτηση του Χριστόδουλου. Όπως υποστηρίζει η ίδια, όταν επέστρεψε βρήκε τον Άγγελο σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Χριστόδουλος ισχυρίζεται ότι, όσο η Ρέα βρισκόταν εκτός σπιτιού, εκείνος πήγε για λίγο στην κουζίνα. Τότε, όπως αναφέρει, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και βρήκε τον μικρό Άγγελο λιπόθυμο.